Kurz nach der Geburt: Olexesh trauert um verstorbenen Sohn

Olexesh (37) meldet sich voller Trauer bei seiner Community. Der Rapper informiert seine Fans über den tragischen Verlust seines neugeborenen Babys. Zu einem Foto, auf dem der an zahlreiche Kabel und Überwachungsgeräte angeschlossene Säugling auf der Brust seines Papas liegt, teilt er herzzerreißende Worte. "Ruhe in Frieden, Mian Maxim Kosarev. Mein Leben, mein Glück auf Erden. [...] Die ganze Welt soll dich kennen. Alle, die Papa lieben, sollen dich auch lieben und wissen, dass es dich gab! Lieber Gott im Himmel, ich weiß nicht, was ich gerade durchmache, du allein schenkst uns das Leben und du nimmst es wieder", schreibt er und fügt hinzu: "Ich möchte, dass ihr alle ihn kennt und ihm die letzte Ehre erweist. Papa hat es nicht leicht. Die Besten gehen zuerst. Ich liebe dich, mein Sohn. Du bist mein Ein und Alles – für immer! Dein Papa, Olex."

Für den "Magisch"-Interpreten ist der schreckliche Verlust seines Sohnes der zweite schlimme Schicksalsschlag in nur kurzer Zeit. Erst vor drei Wochen musste er sich von seiner geliebten Mutter verabschieden. "Nach Mamas Tod bist du der Nächste. Dieses Leben plagt mich sehr, ich dachte, ich wäre am Ende angekommen? Doch das Ende hat kein Ende", verleiht er seiner Trauer Ausdruck. Auch von der Frau, die ihm einst das Leben schenkte, verabschiedete er sich öffentlich auf Instagram. Damals schrieb er: "Ruhe in Frieden, Mama. Ich bin am Ende meiner Kräfte und am Ende mit meinen Gefühlen. [...] Ich habe heute den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren."

Hinter dem Hip-Hop-Star, der im Jahr 2018 seinen musikalischen Durchbruch in Deutschland feierte, liegt bereits ein schweres Jahr. Auch sein geliebter Großvater verstarb dieses Jahr. Im Juli teilte er den Verlust seinen Anhängern mit und teilte auf Social Media: "Danke, dass du mich immer geliebt hast, und danke, dass du bei uns warst. Wir haben viele verrückte Jahre zusammen erlebt. Du bist mein Ein und Alles, Opa Valeri. Ruhe in Frieden. Du wirst mir sehr fehlen. Bald sehen wir uns alle oben." Sein Privatleben hält der gebürtige Ukrainer ansonsten weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch dass er erneut Vater geworden ist, war bislang nicht öffentlich bekannt.

Imago Olexesh beim Rap Olymp 2021 im Freizeit- und Erholungspark Lübars, Berlin

Imago Olexesh beim Heroes Festival 2017 in Geiselwind

