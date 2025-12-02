Petra Schmidt-Schaller versteht sich für ihre Tochter mit Ex

Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller (45), die unter anderem aus der Krimiserie "Die Toten von Marnow" bekannt ist, gab nun Einblicke in ihr Familienleben und verriet, wie sie die Balance zwischen Schauspielkarriere und Mutterrolle meistert. Trotz der Trennung vom Vater ihrer 14-jährigen Tochter Tilda ist es der Schauspielerin wichtig, ein harmonisches Zusammenleben zu pflegen. An Feiertagen wie Weihnachten besteht Tilda darauf, dass sie die Zeit als Familie zu dritt verbringen, und ihre Eltern kommen diesem Wunsch nach, trotz klar abgesteckter Themen, die nicht zur Sprache kommen. Petra betonte im Interview mit Bunte: "Wir einigen uns, dass wir uns nicht einigen können." Diese offene und pragmatische Haltung sorgt für ein gutes Verhältnis zwischen den ehemaligen Partnern.

Neben ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere liegt der Fokus der 45-Jährigen auf ihrer Beziehung zu ihrer Tochter. Petra erzählte, wie sie die Herausforderungen des Loslassens als Mutter meistert. Besonders deutlich wird dies, wenn Tilda eigenständige Pläne schmiedet, wie etwa an Silvester mit ihren Freunden durch Berlin zu ziehen. Der erste Impuls, sie beschützen zu wollen, sei groß, doch Petra ist bemüht, ihr Vertrauen zu schenken und klare Absprachen zu treffen. Ein prägendes Erlebnis in ihrem Leben war zudem der Verlust einer befreundeten Mutter, die vor zweieinhalb Jahren verstarb. Dieses Ereignis hat Petra und ihre Tochter noch achtsamer für die kostbaren Momente des Lebens gemacht. Die letzten Worte der Verstorbenen – "Lebt, lebt, lebt!" – hallen bis heute nach.

Petra erzählte auch, dass sie eigentlich nie Schauspielerin werden wollte, obwohl sie aus einer Schauspielerfamilie stammt. Erst während eines Austauschjahres in den USA entdeckte sie ihre Leidenschaft dafür. Ihrer Tochter rät sie, viele Erfahrungen zu sammeln, um ihre eigenen Stärken und Interessen zu entdecken. Bei einer gemeinsamen Wanderung in Norwegen, während sie über nasse, rutschige Felsen kletterten, gab sie ihr eine Lebensweisheit mit auf den Weg: "Pass auf, mein Weg ist nicht dein Weg. Such dir deinen eigenen, damit du nicht abrutschst."

Anzeige Anzeige

Imago Petra Schmidt-Schaller, Schauspielerin, 2025

Anzeige Anzeige

Nancy Heusel / Future Image "Die Toten von Marnow"-Stars Petra Schmidt-Schaller und Sascha Gersak

Anzeige Anzeige

Getty Images Petra Schmidt-Schaller beim Hessischen Film- und Kinopreis 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Petra zusammen mit ihrem Ex Weihnachten feiert? Herzerwärmend und erwachsen! Das ist die beste Lösung fürs Kind. Gut gemeint, aber getrennte Feste mit klaren Grenzen wären entspannter. Ergebnis anzeigen