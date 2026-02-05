Doch entschuldigt? Altes Video von Gil Ofarim geht viral

Ein altes Video von Gil Ofarim (43) kocht plötzlich wieder hoch: Ein schwarz-weißes Reel, das der Sänger im November 2024 veröffentlichte, sorgt aktuell in den sozialen Netzwerken für frische Diskussionen. Darin spricht Gil direkt in die Kamera, erklärt, dass er Verantwortung für sein Fehlverhalten übernehme, und richtet sich mit ruhiger Stimme an seine Community. Aufmerksam gemacht hat nun ausgerechnet Giulia Siegel (51), die sich auf Instagram vor ihn stellte und betonte, dass sich Gil bereits entschuldigt habe. Die DJane plädierte dafür, die immer neuen Forderungen nach weiteren Reuebekundungen einzustellen und Gils Worte ernst zu nehmen. Seither teilen Nutzer das Video erneut – und debattieren, wie glaubwürdig und ausreichend diese Entschuldigung ist.

Gils Clip ist schlicht gehalten, der Ton nachdenklich. "Guten Tag zusammen und Shalom. Ich habe mehrfach versucht, dieses Video hier jetzt aufzunehmen", beginnt er im Reel, das er im November 2024 postete. Er spricht davon, Menschen enttäuscht und verletzt zu haben, und sagt: "Ich übernehme die Verantwortung für das, was ich tat. Also über das Juristische hinaus und in jeder Hinsicht." Konkrete Details spart er aus, betont aber, er habe sich professionelle Hilfe gesucht und angefangen, an sich zu arbeiten. Sichtbare Veränderungen habe ihm der Verzicht auf Alkohol und ein strengeres Leben gebracht: "25 Kilo leichter und ohne einen Tropfen Alkohol sieht man die Dinge viel klarer." Vertrauen zurückzugewinnen sei ein langer Weg, sagt er, und schließt mit einem klaren Fokus: "Auf Musik. Vielleicht auch hoffentlich bald." Giulia hält das Video nun als Beleg dafür hoch, dass Reue bereits ausgesprochen wurde und nicht ignoriert werden sollte.

Abseits der Debatte zeigt sich, wie sehr Gil sein Umfeld trägt. Der Musiker dankt in dem Clip ausdrücklich seiner Familie, Freunden, seinem Street Team und den Fans, die ihm trotz Kritik nicht den Rücken gekehrt haben. Wer ihm nahe steht, beschreibt, dass Musik für ihn mehr ist als Job – sie ist Ventil und Kompass. Die Bühne war für den zweifachen Vater immer der Ort, an dem er Ruhe findet und sich sortiert. Auch während TV-Auftritten prallten Meinungen aufeinander, doch privat versuchen Vertraute, ihm Struktur zu geben: feste Routinen, Sport, Studiozeiten, Kontakt zu den Kindern. Aus Gesprächen mit Unterstützern bleibt ein Eindruck: Gil sucht Nähe, ohne auf Applaus aus zu sein, und beantwortet Nachrichten lieber persönlich als mit großen Gesten – kleine Schritte, die ihm helfen, den eigenen Kurs zu halten.

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Getty Images Giulia Siegel, Mai 2023

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026