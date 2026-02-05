Mama Inge findet: Das Dschungelcamp tut Samira Yavuz gut

Eine neue Folge von Samira Yavuz (32)' Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" ist raus. Auch in dieser Woche, statt von ihr selbst, von ihrer Mama Inge und Freundin und Managerin Filiz Koc (39) geführt, weil die Reality-TV-Bekanntheit noch immer im Dschungelcamp ist. Und darüber sind die zwei auch äußerst froh: Sie finden nämlich, der Dschungel tut Samira richtig gut. Inge hat das Gefühl, dass ihre Tochter im Dschungel trotz aller Umstände richtig "geerdet" sei.

Ebenso sieht es Filiz. Zudem sei Samira das auch optisch total anzusehen. "Ich finde auch, Samira sieht bombastisch aus. Man merkt richtig, wie gut ihr dieser Dschungel tut. Man sieht ihr das irgendwie an", schwärmt sie und Inge betont, dass sie quasi ein "innerliches Detox" durchlebe. Das Duo ist sicher, dass es Samira guttut, mal für sich zu sein und Zeit zu haben, nachzudenken und alles allein, ohne äußere Einflüsse, zu verarbeiten, was im vergangenen Jahr passiert ist. Zuhause seien doch immer Dinge, die einem nicht die Zeit dazu geben: Sei es die Arbeit, der Alltag oder eben auch die Kinder. Im Dschungel hat sie ohne Nachrichten, ohne Handy, ohne weitere Jobs, einfach nur Zeit zum Nachdenken.

Allzu viel Ruhe kann Samira im Dschungelcamp allerdings nicht genießen. Neben unappetitlichen Prüfungen sieht sich die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin auch hin und wieder mit den Lastern ihrer Mitcamper konfrontiert. So verbrachte sie beispielsweise die erste Woche auf engem Raum mit Evanthia Benetatou (33), die Reality-TV-Kollegin, mit der ihr Ex Serkan während ihrer Ehe ins Bett ging. Das Thema kam schon einige Male zur Sprache. Samira knüpfte sich Eva bereits am zweiten Tag vor.

