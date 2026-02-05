Das waren Evas schönste und schlimmste Dschungel-Erfahrungen

Evanthia Benetatou (33) hat an Tag 13 im Dschungelcamp ihren Abschied erlebt – die Reise war damit für die Reality-TV-Bekanntheit in Australien vorbei. Kurz nach der Exit-Entscheidung trat Eva vor die Presse und zog auf einer Konferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, ein offenes Fazit. Sie sprach darüber, was ihr im Camp Kraft gegeben hat, welche Erfahrungen sie geprägt haben und warum dieser Abschied mehr ist als nur das Ende eines TV-Abenteuers. Ihr Rückblick reichte von stillen Momenten der Selbstreflexion bis zu heftigen Auseinandersetzungen mit Mitcampern, die sie tief trafen und zugleich etwas in ihr lösten.

Als schönste Erfahrung bezeichnete Eva ihren inneren Wandel. "Die schönste Erfahrung im Camp war für mich meine Selbstentwicklung und dass ich so über mich hinausgewachsen bin. Ich habe ganz viel über mich reflektieren können und hatte ganz viel Zeit, um über alles nachzudenken, und habe auch mal meine Schwächen und meine Gefühle zugelassen, die ich sonst immer verborgen habe, und wollte immer nach außen hin stark sein. Aber ich habe mal die eine oder andere Mauer fallen lassen", sagte sie gegenüber der Presse. Auf der anderen Seite standen die schwierigen Momente: "Meine schlimmste Erfahrung war es natürlich, mit Menschen und mit Konflikten konfrontiert zu werden, die mich sehr verletzt haben, die mir sehr viel Unruhe in meinem Leben bereitet haben. Es war aber auch gleichzeitig befreiend, gewisse Dinge einfach aus der Welt zu schaffen", erklärte sie auf der Runde.

Auf Social Media kam Evas Auszug bei vielen Fans gut an. Unter einem Instagram-Post der Sendung sammelten sich zahlreiche Kommentare wie "Endlich die große Erlösung, vielen Dank" und "Das war schon längst überfällig". Auch Realitystar Walentina Doronina (25) äußerte sich deutlich und schrieb: "Gott sei Dank." Kaum jemand hielt mit seiner Freude über Evas Abschied hinterm Berg. Die Zuschauer urteilten hart: "Endlich keine 'Arme-Eva-Plattform' mehr" und "Nun kann Eva ihre Opferrolle außerhalb des Dschungelcamps fortführen. Bye bye, Eva." Die Diskussionen hörten nach der Entscheidung nicht auf, denn viele forderten auch das Ausscheiden anderer Camper wie Ariel und Gil (43).

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026