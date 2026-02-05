Sex mit Männern und Moderator-Dreier? Stephen Dürr klärt auf

Stephen Dürr (51) hat im Dschungelcamp aus dem Nähkästchen geplaudert. Der Schauspieler hatte im Rahmen des Spiels "Wahrheit oder Pflicht" verraten, dass er schon einmal Sex mit einem Mann hatte. Doch das entspricht wohl gar nicht der Wahrheit, wie er nun gegenüber Bild zugibt. "Hubi hatte zuvor über seine sexuellen Vorlieben gesprochen und mich dann gefragt, ob ich schon mal mit einem Mann geschlafen habe. Was soll ich da sagen? Ja, habe ich. Natürlich", erklärt er, ergänzt jedoch: "Dieses Spiel kennen wir auch von zu Hause, das ist bei uns eher ein Spaßspiel. Es geht dabei nicht wirklich darum, die Wahrheit zu sagen." Vielmehr gehe es für den einstigen Alles was zählt-Star darum, "lustige Dinge zu erzählen". Wahrheitsgemäß hätte Stephen auf solche Fragen anscheinend niemals geantwortet: "Ich habe aber auch klar gesagt: So etwas würde ich im Dschungel ganz sicher nicht erzählen."

Wohl auch nicht auf die Frage von Mitstreiter Patrick Romer (30), der das Gerücht um einen Dreier zwischen Stephen, seiner Frau und einem berühmten Moderator aufklären wollte. Das verneinte der 51-Jährige im Spiel, er habe sich aber vorstellen können, von wem das Gerücht ausgeht. "Ich habe danach noch mal mit ihm gesprochen und versucht herauszufinden, welcher Moderator das gewesen sein soll", erklärt er Bild. Es habe in der Vergangenheit wohl schon mehrere Situationen gegeben, in denen es dazu hätte kommen können, doch Stephen kann nicht sagen, "ob da wirklich etwas dran ist oder ob ich an dem Abend einfach zu betrunken war". "Es gibt mehrere Moderatoren, mit denen theoretisch etwas hätte passieren können. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, wer an dem Abend konkret da war. Darüber muss ich auch noch mit Katharina sprechen", schließt er ab.

Stephen musste das Dschungelcamp 2026 an Tag zwölf verlassen. Nachdem er in den Tagen zuvor schon öfter zu den Wackelkandidaten gehört hatte, riefen dann letztendlich doch die wenigsten Fans für ihn an. Doch mit seinem Aus war der gebürtige Hamburger fein. "Mir geht's richtig gut", freute sich Stephen in einer Presseerklärung nach dem Exit, bei der auch Promiflash anwesend war. Er habe im australischen Busch viele "Popcorn-Momente" erlebt und möchte die Zeit nicht mehr missen müssen. Nun steht Familienzeit an der Gold Coast auf dem Plan.

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamper 2026

RTL Stephen Dürr, Schauspieler

RTL Stephen Dürr mit seiner Familie, Australien 2026