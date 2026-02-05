So viel hat Evanthia Benetatou im Dschungelcamp abgenommen

Nach dreizehn Tagen im Dschungelcamp ist für Evanthia Benetatou (33) Schluss. Die Reality-Bekanntheit musste ihre Sachen packen und die Heimreise antreten. Während einer Pressekonferenz, auf der auch Promiflash anwesend war, enthüllte Eva, dass die Zeit im Camp auch Spuren auf der Waage hinterlassen hat. "Ich habe, glaube ich, fünf Kilogramm abgenommen", erklärte sie. Dabei überrascht vor allem, worauf sie sich nach ihrer Rückkehr am meisten freut – und es sind keine exotischen Speisen.

Stattdessen sehnt sich die TV-Bekanntheit besonders nach Getränken wie Sprudelwasser, Kaffee und einer erfrischenden Coke Zero. "Sprudelwasser hat mir sehr gefehlt und eine leckere Coke Zero wäre auch cool. Und Kaffee. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich mit so viel Koffeinentzug leben könnte", scherzte Eva im Beisein von Promiflash und ließ dabei durchblicken, wie sehr sie während ihres Aufenthalts auf ihre liebsten Getränke verzichten musste. Eine Entbehrung, die sich in den harten Bedingungen des Dschungels besonders bemerkbar gemacht habe.

Direkt nach ihrem Auszug zeigte sich Eva überraschend gefasst. "Mir geht es gut und ich bin zurück in der australischen Freiheit", erklärte die Mutter eines Sohnes in Anwesenheit von Promiflash. Auf die Frage, ob sie enttäuscht über ihr Aus sei, sagte sie ganz offen: "Ich bin mit einem weinenden und einem lachenden Auge gegangen. Einerseits hätte ich natürlich gerne weiter gekämpft und weiter gezeigt, dass ich das Zeug zum Sieg habe. Und andererseits bin ich aber auch froh, diesem Druck nicht mehr ausgesetzt zu sein und bin irgendwo erleichtert." Sie vermutete, dass es einfach nicht genügend Anrufe für sie gegeben habe und auch "bestimmte Missverständnisse im Raum" gestanden hätten.

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026