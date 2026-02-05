Natalia Osada ist sicher: Eva Benetatou braucht Therapie

Evanthia Benetatou (33) sorgte mit ihrer Anwesenheit im Dschungelcamp für Gesprächsstoff. Unter anderem wegen ihrer Vorgeschichte mit Samira Yavuz (32), aber auch, weil sie sich einigen Campern zufolge an Mitstreiter Patrick Romer (30) ranmachte. Das sorgte auch außerhalb des Dschungels für Aufruhr. So etwa bei Trash-TV-Kollegin Natalia Osada (35). "Eva ist in meinen Augen eine absolut berechnende und kalküle Frau, die ein gewisses Muster seit Jahren verfolgt – und das ist, sich an vergebene Männer ranzumachen", meint sie im Promiflash-Interview und erklärt: "Denn bereits beim Bachelor hat sie ja auch schon erwähnt, dass sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte. Bei der Der Bachelor-Staffel, in der sie mitgemacht hat, konnte sie es auch nicht lassen, der Jennifer Lange zu stecken, dass sie natürlich auch mit dem Andrej was hatte – und das macht sie alles noch mit einem Lächeln im Gesicht."

Doch vielmehr stört es Natalia, wie Eva mit der Situation umgegangen ist, als der jüngste Seitensprung – der mit Samiras Ex Serkan Yavuz (32), der passierte, als seine Ehefrau hochschwanger war – publik gemacht wurde. "Dass sie mit Serkan fremdgegangen ist, ist nicht das Hauptproblem, sondern der Umgang im Nachhinein. Und sie stellt sich immer als unfassbar grandiose Mutter und tolles Vorbild dar. Dabei lebt sie ihrem Kind genau das vor, dass sie sich auch noch lustig darüber macht, dass die betrogene Frau gelitten hat", wettert Natalia. Eva inszeniere sich selber "am allerliebsten als Opfer". Laut Natalia würde Eva nach allem vor allem eins helfen: "In meinen Augen braucht sie wirklich ganz dringend eine Therapie und therapeutische Unterstützung, denn ihr Verhalten ist alles andere als normal."

Selbstverständlich war das Techtelmechtel zwischen Eva und Serkan auch schon Thema zwischen ihr und Samira. Die Zweifachmama konfrontierte ihre Mitstreiterin schon kurz nach dem Dschungelcamp-Start. In Samiras Augen sei die Entschuldigung, die sie erst viele Monate später von Eva per Nachricht bekam, keineswegs ernst gemeint. "Deine Nachricht ist so unfassbar dreist. Schämst du dich nicht? Sag's mir?", erklärte sie, woraufhin Eva unter anderem nur klarstellte, dass sie nicht schuld daran sei, dass Samira und Serkans Ehe zerbrochen sei.

Collage: Instagram / nataliaosada, Imago Natalia Osada und Evanthia Benetatou, Collage

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp

