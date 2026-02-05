Savannah Guthrie teilt Video an die Entführer ihrer Mutter

Savannah Guthrie (54) hat sich mit einer eindringlichen Videobotschaft auf Instagram an die mutmaßlichen Entführer ihrer Mutter gewandt – an ihrer Seite sitzen Schwester Annie und Bruder Cameron. Die "Today"-Moderatorin richtet ihre Worte an die Menschen, die ihre 84-jährige Mutter Nancy festhalten sollen, und bittet sie, sich zu melden. Nancy gilt seit mehreren Tagen als vermisst, die Ermittler gehen von einer Entführung aus dem eigenen Haus mitten in der Nacht aus. Sichtbar bewegt dankt Savannah unter Tränen all jenen, die beten, suchen und Hinweise geben. Gleichzeitig macht sie den mutmaßlichen Kidnappern ein Angebot: Die Familie sei bereit zu sprechen – doch zuvor brauche es ein eindeutiges Lebenszeichen.

In dem Clip spricht Savannah offen über die angeschlagene Gesundheit ihrer Mutter. "Sie ist 84 Jahre alt. Ihre Gesundheit, ihr Herz ist fragil. Sie lebt in ständigen Schmerzen. Sie hat ihre Medizin nicht, die braucht sie zum Überleben", sagt sie in dem Video. Gegenüber dem Magazin People und weiteren US-Medien betont sie, man habe auch von einem möglichen Erpresserbrief gehört und wolle sich auf Gespräche einlassen. Zugleich mahnt sie zur Vorsicht: "Wir leben in einer Welt, in der Stimmen und Bilder leicht manipuliert werden. Wir müssen ohne Zweifel wissen, dass sie lebt und dass ihr sie habt." Am Ende des Videos richtet Savannah eine rührende Botschaft direkt an Nancy: "Mama, wenn du das hörst, du bist eine starke Frau. Alle suchen nach dir, überall. Wir werden nicht ruhen."

Die Sorge um Nancy beschäftigt die Familie seit Tagen. Die Mutter der Moderatorin war zuletzt in ihrem Zuhause in den Catalina Foothills nahe Tucson gesehen worden, seither fehlt jedes Lebenszeichen. Savannah hatte sich bereits zuvor an ihre Community gewandt und um Gebete gebeten, während sie der "Today"-Sendung fernblieb, um bei ihrer Familie zu sein. Schwester Annie erscheint im Video an Savannahs Seite, Bruder Cameron kommt am Ende kurz zu Wort. Freunde und Kolleginnen der TV-Frau senden der Familie öffentlich Unterstützung.

Getty Images Savannah Guthrie beim US-Open-Halbfinale, 2023

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

Getty Images Savannah Guthrie, Oktober 2023