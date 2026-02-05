Neue Dokumente enthüllen: Jeffrey Epstein hatte Gonorrhö

Neue Dokumente, die das FBI entdeckte und jüngst veröffentlichte, beleuchten die gesundheitlichen Probleme von Jeffrey Epstein (†66). Der wegen Sexualdelikten verurteilte, inzwischen verstorbene Unternehmer kämpfte demnach lange mit gesundheitlichen Problemen. Laut The Times bestätigte ein urologischer Test im Jahr 2016 einen extrem niedrigen Testosteronwert von nur 125 Nanogramm pro Deziliter – üblich wären 350 bis 1000. Im selben Jahr wurde Epstein zudem positiv auf die Geschlechtskrankheit Gonorrhö getestet.

Ein E-Mail-Verkehr aus dieser Zeit gibt weitere Einblicke in Epsteins gesundheitliche Sorgen. In einer Nachricht an seinen Arzt schrieb er mitten in der Nacht: "Wie Sie am Zeitstempel sehen können, ist mein Schlafrhythmus nicht besonders gut. Ich zögere, mit einer Hormontherapie zu beginnen. Mein niedriger Testosteronwert besteht seit 15 Jahren. Rein funktional betrachtet: Hat mich das jetzt eingeholt?" Epstein hatte zuvor eine Testosteronersatztherapie mit dem Medikament Clomid abgebrochen, da Nebenwirkungen wie Wassereinlagerungen und Fettansammlungen aufgetreten waren. Diese Probleme störten ihn offensichtlich, denn er erwähnte, diese hätten ihn "schwanger aussehen" lassen.

Die gesundheitlichen Probleme waren offenbar nur ein weiterer Aspekt im komplexen und umstrittenen Leben von Epstein, dessen Verbindungen zu prominenten Persönlichkeiten weltweit für Schlagzeilen sorgten. Bevor er wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt wurde, unterhielt er weitreichende Netzwerke, die bis in die höchsten gesellschaftlichen Kreise reichten. Die neuen Einblicke fügen diesem Bild eine private Note hinzu, die sonst selten dokumentiert wurde.

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

Imago Jeffrey Epstein bei einer Feier, veröffentlicht vom House Oversight Committee