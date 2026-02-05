Mit Gil & Patrick im Dschungel geflirtet? Das sagt Eva dazu

Eva Benetatou (33) hat sich zu den Anschuldigungen geäußert, sie habe im Dschungelcamp mit Patrick Romer (30) und Gil Ofarim (43) geflirtet. Auf einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, erklärte die Reality-TV-Darstellerin, dass sie keinerlei Absichten hatte, auf romantischer Ebene auf die beiden Männer zuzugehen. Eva stellte klar: "Ich habe weder bei Gil noch bei Patrick jemals eine Flirt-Intention gehabt – ganz im Gegenteil." Vielmehr habe sie in Patrick eine wichtige Bezugsperson im Camp gefunden, mit der sie sich gut verstanden habe. Bei Gil spreche sie von reiner Menschlichkeit: "Ich mag es nicht, wenn Menschen ausgeschlossen werden in einer Gruppe und man 24/7 da zusammenhockt."

Die Diskussion um mögliche Annäherungen zwischen Eva und den beiden Männern hatte im Camp und auch unter den Zuschauern für Gesprächsstoff gesorgt. Besonders Patricks Freundin Annelie Henze, die die Entwicklungen vom Hotel aus verfolgte, zeigte sich über die vermeintliche Verbindung alles andere als begeistert. Doch Eva betonte weiterhin, dass ihre freundschaftlichen Gesten vollkommen missverstanden worden seien. "Diese Unterstellung hat mich sehr schockiert, die dann im Raum stand", gab sie im Beisein von Promiflash zu.

Auch Annelie hatte sich schon vor wenigen Tagen zu den Szenen rund um Eva, Patrick und Gil geäußert. In der Sendung "Die Stunde danach" zeigte sich die Influencerin von Evas Verhalten alles andere als begeistert. "Sie macht da jetzt einfach wieder ihre Masche draus, weil sie natürlich Angst hat, rauszufliegen", urteilte Annelie. Ihrer Ansicht nach habe Eva gezielt das Gespräch gesucht, um im Camp weiterhin im Rampenlicht zu stehen. Besonders deutlich wurde Annelie, als sie auf Evas frühere Vergangenheit im TV-Format Der Bachelor anspielte: "Wenn das halt deine Werte als Frau sind, dann gute Nacht!"

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou und Patrick Romer, Dchungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien