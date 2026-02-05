Simone Ballacks Mama wünscht sich eine Versöhnung mit ihr

Mitten im australischen Dschungel rechnet Simone Ballack (49) vor laufenden Kameras mit ihrer Mutter ab – und entfacht damit tausende Kilometer entfernt heftige Emotionen. Im Gespräch mit Mitstreiterin Mirja du Mont (50) erzählt die Reality-Bekanntheit, dass seit 14 Jahren völlige Funkstille zu ihrer Mutter herrsche und sie diese nicht mehr als Mutter sehe. Während Simone sich im RTL-Dschungelcamp Tag für Tag den Herausforderungen stellt, sitzt ihre Mutter Verica in Deutschland mit Lebensgefährte Ismet Kastrati vor dem Fernseher. Die 67-Jährige verfolgt jede Folge, fühlt sich von den harten Worten ihrer Tochter tief getroffen – und spricht jetzt mit Bild offen über ihren Wunsch nach Versöhnung.

Verica schildert, wie sehr sie die Aussagen im TV verletzt haben. "Natürlich würde ich mich liebend gerne mit meiner Tochter versöhnen. Eine Mutterliebe vergeht nie. Sie ist doch Blut von meinem Blut", sagt sie. Zwei Tage habe sie nur geweint, berichtet Ismet, der erzählt, Verica sei "fix und fertig" gewesen. Sie selbst beschreibt, wie sie wie gelähmt auf der Couch saß und das Dschungelcamp schaute. Trotzdem schaltet sie weiterhin täglich ein, fiebert mit und erklärt, sie sei sehr stolz auf Simone und traue ihr sogar den Sieg zu. Gleichzeitig erinnert Verica an den Ursprung des Streits: Nach der Scheidung von Fußballstar Michael Ballack (49) habe sie sich viel um die drei Söhne Louis, Emilio und Jordi gekümmert, sei irgendwann aber mit den lebhaften Jungs überfordert gewesen. Sie habe Simone gebeten zu gehen, betont jedoch, es sei "kein Rausschmiss" gewesen. Besonders schmerzlich für sie: Nach eigenen Angaben durfte sie 2021 nicht an der Beerdigung ihres Enkels Emilio teilnehmen, der mit 18 Jahren bei einem Unfall in Portugal ums Leben kam.

Für Simone ist der Konflikt mit der Mutter eine der emotionalsten Baustellen ihres Lebens, die sie nun vor einem Millionenpublikum anspricht. Die 49-Jährige, die durch ihre Ehe mit Michael Ballack und verschiedene TV-Auftritte zur bekannten Promi-Persönlichkeit wurde, hat schon früher offen gezeigt, wie wichtig ihr ihre Söhne sind und wie sehr der Tod von Emilio ihr Leben geprägt hat. Während Simone im Camp immer wieder persönliche Themen anschneidet und sich damit auch angreifbar macht, versucht Verica aus der Ferne, über den Bildschirm an dem Leben ihrer Tochter teilzuhaben.

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp 2026

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Februar 2024