Brooklyn Beckham lässt sein Tattoo für Papa David entfernen

Hand in Hand mit Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) wurde Brooklyn Peltz-Beckham (26) jetzt in Los Angeles gesichtet – doch ein Detail auf seinem rechten Arm sorgte für Gesprächsstoff. Das einst so deutliche Anker-Tattoo, in dessen Mitte früher groß "Dad" zu lesen war, ist plötzlich fast verschwunden. Auf neuen Fotos, die The Sun vorliegen, wirkt die Hommage an Vater David Beckham (50) deutlich aufgehellt und überarbeitet, Teile scheinen durch ein neues Motiv ersetzt worden zu sein. Nur Wochen, nachdem Brooklyn seine Eltern David und Victoria Beckham (51) in einem langen Statement öffentlich attackiert hatte, setzt der Promi-Spross damit offenbar den nächsten, sehr sichtbaren Schritt in dem Familienkrach.

Wie ein Insider berichtet, soll Brooklyn sich das Wort "Dad" gezielt per Laserbehandlung entfernen lassen. "Brooklyn hat die Schriftzüge per Laser entfernen lassen. Er wollte sie loswerden", wird die Quelle zitiert. Stattdessen sollen an der Stelle nun maritime Motive wie ein Seestern und Rettungsringe zu erkennen sein. Laut dem Bericht ist es nicht das erste Familien-Tattoo, das der Älteste der Beckham-Söhne verändert haben soll: Auch eine Tätowierung für seine Mutter Victoria auf der Brust sei bereits überstochen worden. Während Brooklyn seine Tinte überarbeiten lässt, zeigt David im Gegensatz dazu weiterhin stolz seinen eigenen "Buster"-Schriftzug am Hals – eine Liebeserklärung an seinen Sohn, die er kürzlich erneut auf Instagram präsentierte. Für David dürfte der Schritt laut dem Insider "ein Stich ins Herz" sein, die Quelle spricht von großer Verletzung auf beiden Seiten.

Brooklyn hatte schon in seinem wütenden Instagram-Statement vor einigen Wochen klargemacht, dass er derzeit keinen Kontakt zu seiner berühmten Familie in England anstrebt. Stattdessen richtet er sein Leben voll auf die USA aus, wo er mit Nicola und deren einflussreicher Familie in Kalifornien lebt. In Interviews und auf Social Media präsentiert sich der 26-Jährige dort als Koch, Unternehmer und Ehemann, häufig im Kreis der Peltz-Familie, während gemeinsame Auftritte mit den Beckhams ausbleiben. Dass die einst so engen Familienbande belastet sind, war für Fans lange nur zwischen den Zeilen zu spüren – nun scheinen auch Brooklyns Tattoos zu erzählen, zu wem er sich aktuell am stärksten zugehörig fühlt.

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham mit seinem Vater David

Imago David Beckham bei der Premiere von Victoria Beckhams Netflix-Show in London