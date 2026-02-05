Reality-TV-Skandal: Mary Cosbys Sohn wieder auf freiem Fuß

Robert Cosby Junior, der Sohn von Reality-TV-Star Mary Cosby, ist nach zwei Monaten Haft nun wieder auf freiem Fuß. Der 23-Jährige war im vergangenen November festgenommen worden, nachdem er gegen eine gerichtliche Schutzanordnung verstoßen hatte. Damals versuchte Robert, Kontakt zu seiner inzwischen geschiedenen Ehefrau Alexiana Smokoff aufzunehmen. In der Folge bekannte er sich laut People Magazine in mehreren Punkten schuldig, darunter Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Im Zuge seiner Entlassung wurde er nun zu 36 Monaten Bewährung, 75 Stunden gemeinnütziger Arbeit sowie zu psychologischen und Aggressionstherapien verpflichtet.

Roberts Anwalt Clayton Simms erklärte gegenüber Page Six, sein Mandant betrachte die Zeit hinter Gittern rückblickend als einen "Segen". Die Haft habe ihm geholfen, sich von seinem bisherigen Lebensstil zu distanzieren, einen klaren Kopf zu bekommen und nüchtern zu werden. In der Vergangenheit hatte Robert bereits offen über seine Probleme mit Drogenmissbrauch und seiner mentalen Gesundheit gesprochen. Nun wolle er Verantwortung übernehmen und sein Leben konsequent in eine positive Richtung lenken. Der endgültige Abschluss der Ehe mit Alexiana sei dabei ein wichtiger Schritt. Zusätzlich ordnete das Gericht ein dauerhaftes Kontaktverbot an, um weitere Konflikte zu verhindern.

Auch seine Mutter Mary Cosby hatte sich bereits zu den schwierigen Phasen ihres Sohnes geäußert. In einer Wiedersehensshow zu "The Real Housewives of Salt Lake City" erklärte sie, dass sie ihren Sohn nicht im Gefängnis besucht habe. Stattdessen hätten die beiden täglich telefoniert. Mary betonte, sie habe ihm bewusst den Raum gelassen, eigene Lektionen zu lernen. Roberts Anwalt Clayton Simms erklärte nun gegenüber dem People Magazine: "Leider lernen wir manchmal mehr aus unseren Fehlern als aus unseren Erfolgen. Robert ist auf dem richtigen Weg und entwickelt sich in eine positive Richtung."

Anzeige Anzeige

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.

Anzeige Anzeige

Instagram / mary_m_cosby Robert Cosby Jr., der Sohn von "RHOSLC"-Star Mary Cosby

Anzeige Anzeige

Imago Mary Cosby bei der Reunion zu "The Real Housewives of Salt Lake City", Februar 2024

Anzeige