Nach Leonidas' Tipp: Diesen MLFL-Boy wählt Elena Miras raus

Bitteres Aus für Single-Mann Alex Z. bei Make Love, Fake Love: In der neuesten Folge der Datingshow muss Elena Miras (33) am Ende der Nacht eine Entscheidung treffen – und schickt ausgerechnet den Kandidaten nach Hause, mit dem sie zuletzt besonders vertraut gewirkt hatte. Hintergrund ist ein Tipp von Mitstreiter Leonidas, der Elena warnt und überzeugt ist, dass Alex heimlich eine Freundin hat und ihr nur etwas vorspielt. Auslöser des Verdachts ist ein unscheinbarer Kommentar von Alex zu einem Ohrring, den Leonidas als eindeutigen Hinweis deutet. Beim entscheidenden Showdown in der Villa entscheidet sich Elena dann gegen Alex, weil sie ihm nicht mehr vertrauen kann – doch vor der berühmten Nebeltür erlebt sie eine Überraschung.

Als Alex nach vorne treten muss und sich der Wahrheit stellen soll, bleibt die Nebeltür hinter ihm leer – es erscheint keine Frau, die eine Beziehung mit ihm bestätigt. Damit steht fest: Alex ist tatsächlich Single. Moderatorin SelfieSandra (26) stellt noch einmal klar: "Alex ist wirklich Single." Während der ausgeschiedene Kandidat sichtlich getroffen wirkt und nur sagen kann: "Natürlich ist das sehr hart. Ich habe dafür gar keine Worte", bricht bei Leonidas im Einzelinterview eine Gefühlswelle los. Der Kandidat zeigt sich völlig überfordert und erklärt: "Das ist zu viel, man – ich kann nicht. Ich muss raus. Ich lag komplett falsch. Und ich dachte, ich hätte recht gehabt mit dem Ohrring, und dann lag ich einfach falsch." Er geht sogar so weit, zu sagen: "Ich hätte mich hier nicht anmelden dürfen. Ich habe mir meine Zukunft verbaut." Elena selbst wirkt nach ihrer Entscheidung alles andere als erleichtert und gesteht im Gespräch mit der Kamera: "Ich zweifle an jedem gerade – an jedem und an allem."

Bereits vor einigen Tagen hatte Leonidas mit seiner direkten Konfrontation für Wirbel gesorgt. In einem ernsten Vieraugengespräch entschuldigte er sich zunächst bei der Reality-TV-Darstellerin für sein Verhalten, doch dann lenkte er das Gespräch überraschend auf Alex und behauptete, dieser sei möglicherweise vergeben. "Du musst wirklich extrem vorsichtig sein", warnte er sie damals eindringlich. Die Influencerin reagierte daraufhin sehr emotional, brach sogar in Tränen aus und verkündete entschlossen, dass sie Alex rauswerfen wolle. Die Situation brachte das komplette Haus durcheinander. Im Netz und bei den Fans löste sein Verhalten Kritik aus. Viele fanden, Leonidas habe viel zu spät mit dem Verdacht herausgerückt. Auf Instagram häuften sich Kommentare wie "Das geht gar nicht" und "Warum bringt er das so spät?"

RTL Cecilia Asoro, Elena Miras und Kandidat Leonidas bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras und Alex Z. bei "Make Love, Fake Love"

RTL Kandidat Leonidas und Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"