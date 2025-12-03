Geheimrezept: Nickelodeon-Star Simon Curtis verliert 30 Kilo

Simon Curtis, bekannt aus dem Nickelodeon-Film "Spectacular!", präsentierte nun stolz seine körperliche Transformation. Der 39-jährige Schauspieler und Musiker hat in diesem Jahr rund 30 Kilogramm abgenommen und fühlt sich nach eigener Aussage "wie ein ganz neuer Mensch". Auf Instagram teilte er beeindruckende Vorher-Nachher-Fotos, die seine Fans begeistert kommentierten. "Du bist mein Fitness-Vorbild", schrieb einer seiner Anhänger. Mit seinem Beitrag machte Simon deutlich, dass die Veränderung eines seiner wichtigsten Ziele für 2025 war.

Wie Simon gegenüber Daily Mail verriet, war er auf seinem Höchstgewicht von 102 Kilogramm angelangt, als er sich dazu entschloss, sein Leben umzukrempeln. Neben intensiven Workouts im Fitnessstudio setzte er auf die Unterstützung durch eine Peptidtherapie. Ursprünglich hatte er diese angewandt, um Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto-Thyreoiditis zu behandeln, doch sie zeigte auch positive Effekte auf seinen Stoffwechsel und förderte so den Gewichtsverlust. Trotz ihrer Beliebtheit unter Fitness-Enthusiasten warnen Experten, dass solche Therapien Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringen könnten.

In "Spectacular!" stand Simon einst mit Stars wie Tammin Sursok (42) und Victoria Justice (32) vor der Kamera, bevor er sich seiner Musikkarriere widmete. Mittlerweile hat er bereits drei Studioalben veröffentlicht und arbeitet derzeit an einem weiteren, das nächstes Jahr erscheinen soll. Sein Ausblick mit "2026, ich komme" auf Instagram deutet an, dass er sich nach seiner Fitnesstransformation jetzt auf die nächste Etappe in seinem Leben freut.

Instagram / simoncurtis Simon Curtis vor und nach seiner Fitness-Transformation

Instagram / simoncurtis Simon Curtis, Sänger, 2025

Instagram / simoncurtis Simon Curtis, Schauspieler und Sänger, 2025

