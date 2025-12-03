Aubrey O'Day reagiert auf Diddy-Vergewaltigungsbehauptungen

Aubrey O'Day (41) hat sich in der neuen Netflix-Dokuserie "Sean Combs: The Reckoning" zu brisanten Vorwürfen geäußert, die ihren ehemaligen Mentor P. Diddy (56) betreffen. Eine Frau behauptet in der Serie, im Jahr 2005 Zeugin eines sexuellen Übergriffs geworden zu sein, bei dem P. Diddy die Sängerin missbraucht habe. In einer eidesstattlichen Erklärung wird beschrieben, dass Aubrey dabei bewusstlos auf einer Couch lag. Die frühere Danity-Kane-Sängerin jedoch erinnert sich nicht an ein solches Ereignis und betont in der Dokuserie: "Ich trinke nicht, das war nie ein Thema bei mir." Trotz der Vorwürfe zeigt sie wenig Interesse daran, mehr über die erwähnten Vorfälle zu erfahren: "Ich will es nicht wissen."

Weitere Details machen die Situation noch belastender. Aubrey erzählt, dass Diddy in der Vergangenheit sexuell explizite Bilder und Nachrichten verschickt habe, bevor er sie 2008 aus der Band entließ – ein Vorwurf, den sie auf ihre Weigerung, sexuelle Avancen zu akzeptieren, zurückführt. Diddy widerspricht diesen Anschuldigungen vehement und bezeichnet die Dokuserie als "schamlosen Versuch, seine Lebensgeschichte zu verzerren". In einem Statement kritisiert er Netflix scharf und wirft der Plattform vor, unerlaubt privates Material verwendet und dem Produzenten der Serie, 50 Cent (50), bewusst Kontrolle überlassen zu haben. Regisseurin Alexandria Stapleton hingegen betont, dass alle verwendeten Inhalte legal erworben worden seien.

Die Geschehnisse werfen erneut einen Schatten auf die Dynamik zwischen Diddy und seinen Mitstreitern, unter denen Aubrey eine besondere Rolle spielte. Die Sängerin, die durch die Show "Making the Band" bekannt wurde, hatte bereits in der Vergangenheit Bedenken hinsichtlich Diddys Einfluss geäußert. Ihre Distanzierung von früheren Erfahrungen deutet darauf hin, dass sie sich heute vor allem auf positivere Aspekte ihres Lebens konzentriert. Währenddessen bleibt unbestritten, dass die Entwicklungen rund um den Rapper zahlreiche Diskussionen über Machtverhältnisse in der Musikindustrie neu befeuern. Seine Verurteilung und Haftstrafe für andere Vorfälle unterstreichen, wie komplex und kontrovers die Geschichte des Moguls ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Aubrey O'Day und P. Diddy

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

Getty Images Aubrey O'Day, 2016 bei einem Press Day