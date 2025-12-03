Zachery Ty Bryans Verlobte versuchte wohl, ihn zu überfahren

Zachery Ty Bryan (44) und seine Verlobte Johnnie Faye Cartwright wurden in der Stadt Eugene im US-Bundesstaat Oregon festgenommen. Der erschreckende Vorfall ereignete sich während einer Autofahrt mit ihren drei gemeinsamen Kindern. Laut einem Bericht von Page Six stieg der "Hör mal, wer da hämmert"-Star aus ihrem Pickup-Truck aus und ging an der Straße entlang, als Johnnie angeblich versuchte, ihn mit dem Fahrzeug zu überfahren. Glücklicherweise gelang es Zachery, auszuweichen, doch der Truck landete mit den Kindern an Bord im Straßengraben. Niemand wurde verletzt, aber die Ereignisse führten dazu, dass beide ohne Kaution inhaftiert wurden.

Laut Polizeiangaben drohen seiner Verlobten nun Anklagen wegen Trunkenheit am Steuer und versuchter Körperverletzung. Der Schauspieler hingegen wurde wegen eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen festgenommen. Seine Bewährungsstrafe hatte er zuvor wegen häuslicher Gewalt erhalten. Während die Kinder der beiden vorübergehend bei einem Familienmitglied untergebracht wurden, ist eine Freilassung Zacherys für den 3. Dezember angesetzt. Die Umstände dieses Vorfalls werfen erneut ein Schlaglicht auf die turbulente Beziehung des Paares und die anhaltenden rechtlichen Probleme des einstigen Schauspielers.

Bereits vor zwei Tagen hatte das Magazin People über die erneute Festnahme von Zachery berichtet und davon gesprochen, dass es sich bereits um den sechsten Polizeieinsatz innerhalb von fünf Jahren handelte. Damals waren noch kaum Details zu dem Vorfall bekannt. Nun zeigen die neuen Informationen, wie dramatisch sich die Ereignisse mit Johnnie und den Kindern tatsächlich abspielten. Schon in den Monaten vor seinem aktuellen Gefängnisaufenthalt stand der Schauspieler mehrfach im Fokus der Polizei. Im Januar wurde er nicht nur in South Carolina wegen häuslicher Gewalt festgenommen, sondern fiel auch im Juli 2023 in Oregon und im Februar 2024 in Kalifornien negativ auf.

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler

