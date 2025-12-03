Berufliche Trennung bei Andreas Gabalier und Gitarrist Alen

Andreas Gabalier (41) und sein langjähriger Gitarrist Alen Brentini gehen nun nach 14 gemeinsamen Jahren beruflich getrennte Wege. Die überraschende Nachricht verkündete Alen jetzt auf Instagram, wo er seinen Rückzug aus der Band des Schlager-Stars bekanntgab. Dabei betonte er, dass dieser Schritt aus persönlichen und künstlerischen Gründen notwendig sei. Laut Alen sei die Entscheidung frei von Konflikten oder Streitigkeiten gefallen: "Es gibt kein böses Blut, keine verbrannten Brücken oder irgendetwas Negatives zwischen uns, es ist einfach Zeit für eine Veränderung."

Die Entscheidung markiert für Alen das Ende einer prägenden Ära in seiner Karriere. In seinem Instagram-Post ließ der Gitarrist die gemeinsame Zeit Revue passieren: "Mit dieser Band habe ich in den größten Arenen, Stadien, Theatern und allem gespielt, wovon man als Musiker träumt", schrieb er laut Tag24. Besonders dankbar zeigte er sich für die Erfahrungen, die ihn in den letzten Jahren sowohl musikalisch als auch persönlich geprägt haben, und ergänzte: "Ich bin Andreas, meinen großartigen Bandmitgliedern, dem Management und unserer fleißigen Crew für alles unendlich dankbar. Ich werde sie alle für den Rest meines Lebens in meinem Herzen tragen."

Nach 14 gemeinsamen Jahren endet nun ein Kapitel voller Erfolge, und gleichzeitig entsteht Raum für Neues. Auch für Andreas ist der Abschied ein Einschnitt, denn er muss nun einen neuen Gitarristen für die kommenden Auftritte finden. Wer Alen künftig vertreten wird, ist bislang noch unklar, doch schon bald steht für Andreas ein besonderer Termin an: Giovanni Zarrella (47) moderiert erstmals "Die große Weihnachtsshow" im ZDF, die am Donnerstag, 4. Dezember 2025, um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Andreas wird dabei an der Seite von Schlagerstars wie Beatrice Egli (37) und Howard Carpendale (79) auftreten. Fans dürfen also gespannt sein, wie es für den "Volks-Rock'n'Roller" und seine Band nun weitergeht.

Getty Images Andreas Gabalier, österreichischer Sänger

Imago Alen Brentini beim Open-Air-Konzert von Andreas Gabalier auf dem Domplatz Erfurt, 25.08.2023

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024