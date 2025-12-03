UK-Moderatorin Rosie Tapner begrüßt zum ersten Mal Nachwuchs

Rosie Tapner (30) hat süße Neuigkeiten für ihre Follower. Die britische Moderatorin ist zum ersten Mal Mutter geworden. In einem Instagram-Post stellt sie ihrer Community ihren kleinen Sohn vor: "Willkommen auf der Welt, Oliver Hugo Boldero Turner. Geboren ein paar Wochen zu früh, am 27. November", freut Rosie sich unter den putzigen Baby-Fotos. Weiter schreibt die frischgebackene Mama stolz: "Er ist perfekt und wir sind total verliebt – und erschöpft! Wir leben als dreiköpfige Familie in einer traumhaften Neugeborenen-Blase. Weihnachten wird dieses Jahr etwas ganz Besonderes."

Papa des kleinen Oliver ist Rosies Mann Ross Turner. Der Brite wurde zusammen mit seinem Bruder Hugo als Duo "The Turner Twins" bekannt. Die Zwillinge sind Abenteurer und begeistern mit ihren Reisen und Erlebnissen im Netz und auf der Bühne. Den Fans der beiden wird bereits aufgefallen sein, dass der zweite Vorname von Ross und Rosies Baby Hugo lautet – offenbar in Anlehnung und zu Ehren von Ross' Zwillingsbruder. Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Neben vielen Fans gratulieren auch bekannte Persönlichkeiten wie die Sängerin Laurie Wright: "Herzlichen Glückwunsch, Rosie! Wunderbare Neuigkeiten. Hallo, schöner Oliver!" Und auch Prinzessin Kates (43) Bruder James Middleton (38) meldete sich zu Wort: "Ich freue mich so für euch beide. Der magischste Moment."

Während ihr Mann seine Fans mit faszinierenden Expeditionen rund um den Globus begeistert, blickt Rosie selbst auf eine erfolgreiche Karriere als Model zurück. Sie schaffte den Durchbruch mit nur 15 Jahren und gleich ihre erste Kampagne war für das Luxus-Label Balenciaga. Über die Jahre zierte sie berühmte Modemagazine als Covermodel, darunter die Vogue, Elle oder Tatler. Parallel baute die 30-Jährige sich eine Karriere als Moderatorin auf und berichtete unter anderem über das prestigeträchtige Pferderennen Royal Ascot. Diese ließ Rosie aber aufgrund eines toxischen Umfelds vor einigen Jahren hinter sich. Jetzt wird sie sich sicher aber erst einmal dem Familienleben widmen.

Instagram / rosietapner Rosie Tapner und ihr Neugeborenes, November 2025

Instagram / rosietapner Rosie Tapner, ihr Ehemann Ross und ihr Sohn Oliver

Instagram / rosietapner Rosie Tapner und ihr Ehemann Ross, Juni 2025