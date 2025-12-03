Wieder vergeben? Mit diesem Mann knutscht Carmen Electra

Carmen Electra (53) zeigt offenbar ihre neue Liebe – und das ganz öffentlich. Berichten zufolge soll die ehemalige Baywatch-Darstellerin mit dem Tätowierer Franco Vescovi zusammen sein. Bereits im vergangenen Monat wurden die beiden gemeinsam gesichtet: Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, hält sie den Arm ihres neuen Partners und blickt ihm tief in die Augen, bevor sie sich neben einem Auto einen liebevollen Kuss geben. Die Schauspielerin trug ein eng anliegendes, schwarz-gold gemustertes Paillettenkleid mit Chevron-Print, während Franco ein schwarzes T-Shirt trug, das sein Tattoo-Studio Hollywood Vatican repräsentiert, kombiniert mit grauen Camouflage-Cargohosen und schwarzen Sneakern.

Auch in dieser Woche ließen sich Carmen und der 50-Jährige gemeinsam ablichten. Am Abend des 2. Dezember besuchte das Paar laut Gala das Restaurant Maestros in Beverly Hills. Vor den Fotografen zeigten sich die beiden vertraut und tauschten einen innigen Kuss, bevor sie das gehobene Steakhouse betraten. Für das Dinner wählte die "Scary Movie"-Bekanntheit ein schwarzes, körperbetontes Ensemble mit bauchfreiem Top, bodenlangem Rock und hohen Schuhen, während Franco in einem lässigen Look mit offenem Karohemd, schwarzem Shirt, Jeans, umgedrehter Cap und Sneakern erschien.

Franco ist in seiner Szene ein bekannter Name: Er betreibt die Hollywood Vatican Studios und tätowierte bereits Stars wie Pink, deren Ehemann Carey Hart (50), Travis Barker (50) und Britney Spears (44). Auch Carmen kann auf prominente Bekanntschaften zurückblicken: Zu Beginn ihrer Karriere war sie mit Musiker Prince (†57) liiert. Von 1998 bis 1999 war sie mit Dennis Rodman (64) verheiratet, später folgte die Ehe mit Dave Navarro (58). Seit 2016 hat sie sich aus dem Film- und Seriengeschäft weitgehend zurückgezogen. Zuletzt posierte sie wieder für Magazin-Cover, brachte ihre eigene Beauty-Linie Electra Skin Care auf den Markt – und machte Schlagzeilen mit einer KI-Version ihrer selbst.

IMAGO / NurPhoto Carmen Electra, Schauspielerin

IMAGO / Future Image Carmen Electra, Juli 2025

IMAGO / YAY Images Dave Navarro und Carmen Electra, Februar 2004