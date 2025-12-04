Hat sich dieser "Make Love, Fake Love"-Mann direkt verraten?

In der neuen Staffel von Make Love, Fake Love sucht Elena Miras (33) unter einer Gruppe von Männern nach der wahren Liebe, doch es gibt einen Haken: Nicht alle Kandidaten sind Single. Direkt in der ersten Folge sorgt Teilnehmer Alex Z. für Aufsehen, denn er scheint sich bereits verraten zu haben. In einem Gespräch mit der 33-Jährigen, das zunächst harmlos über das Thema Pupsen in Beziehungen startet, stellt diese ihm eine geschickte Frage: Ob denn seine Freundin vor ihm pupse. Und er antwortet prompt: "Nein." Für Elena ein Moment der Erkenntnis, wie sie später im Interview sagt: "Ha, ich hab dich erwischt. Zwar unbewusst, aber es passiert."

Auch in der Männergruppe zeigt sich der gelernte Einzelhandelskaufmann nicht unbedingt vorsichtig. Während er von seiner Vorliebe für Mangos erzählt, lässt er verlauten: "Bruder, ich lasse die schälen." Die Nachfrage eines Mitstreiters, wer das denn mache, entgegnet er mit einem verschmitzten Grinsen und einem Schulterzucken, was für allgemeine Spekulationen sorgt: "Er hat sich einfach am ersten Tag verraten", lautet das Urteil der anderen Kandidaten. Der TV-Neuling versucht daraufhin, die Aussage zu relativieren, und behauptet, er lasse die Mangos im Supermarkt schälen. Doch ob ihm das wirklich jemand abnimmt, bleibt fraglich.

Doch nicht nur seine möglichen Patzer machen ihn zum Gesprächsthema – auch sein Look zieht große Aufmerksamkeit auf sich. In den sozialen Medien sind sich viele Fans einig: Der 30-Jährige erinnert stark an Elenas Ex. Kommentare wie "Alex sieht aus wie ein kräftiger Mike Heiter" häufen sich auf Instagram. Selbst Moderatorin Sandra, bekannt als SelfieSandra (26), spricht ihn in der Show augenzwinkernd darauf an: "Alex, du kommst mir ein ganz kleines bisschen bekannt vor… hörst du nicht zum ersten Mal, oder?" Alex nimmt es mit Humor – und bestätigt: "Das höre ich jeden Tag."

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Alex Z.

Instagram / leylalahouar Realitystar Mike Heiter, Juni 2025