Denguefieber: Bushidos Tochter Laila muss ins Krankenhaus

Sorge um Laila Ferchichi: Die Tochter von Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) kämpft seit Tagen mit Denguefieber. In einer Instagram-Story teilte ihre Mama nun mit, wie ernst die Lage geworden ist: "Laila muss leider aufgrund ihrer Denguefieber-Erkrankung jetzt doch ins Krankenhaus." Wer bei der Schülerin bleibt, steht ebenfalls fest – und zwar ihr Papa. "Anis bleibt bei ihr, ich fahre morgen früh zu ihr", schrieb die Influencerin weiter.

Ein Foto in der Story zeigt Laila eng umschlungen von einem ihrer Brüder – eine stille Geste, die viel über die Nähe in der Familie verrät. Zuletzt war im Hause Ferchichi ohnehin viel in Bewegung: Der Umzug läuft, gleichzeitig nehmen Anna-Maria und Bushido etwas Abstand voneinander. Logistisch ist das eine Herausforderung, denn Termine, Kartons und Kinderbetreuung mussten zuletzt parallel gestemmt werden – hinzu kam schließlich Lailas schlimme Infektion.

In ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" erzählte die Influencerin, wie sehr die aktuelle Beziehungspause der Eheleute ihren Nachwuchs belastet. "Klar ist das schwierig für die Kinder. Ich will das gar nicht schönreden. Aber es ging nicht anders", betonte Anna-Maria. Besonders Djibrail Ferchichi (12) habe darunter gelitten und sei immer wieder in Tränen ausgebrochen, sobald er sagte: "Mein Papa wohnt nicht mehr hier."

Instagram / laila_maria_ferchichi Laila Ferchichi im Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

