Richard Osman fordert Rolle bei BBCs "Celebrity Traitors"

Autor und TV-Gesicht Richard Osman (55) hat überraschende Einblicke in seine Gedanken zum BBC-Format "Celebrity Traitors" gegeben. Im Podcast "The Chipping Forecast" räumte er ein, von den Produzenten der Show angesprochen worden zu sein, und schilderte zugleich seine klaren Bedingungen: "Ich könnte es nur als Verräter machen." Der Grund? Richard erklärte, dass er es nicht aushalten würde, fälschlicherweise als Verräter beschuldigt zu werden, während er ein treuer Mitspieler ist. Eine solche Ungerechtigkeit könnte ihn laut eigener Aussage "wahnsinnig machen".

Die von der BBC produzierte Show begeisterte im Vorjahr zahlreiche Zuschauer und kürte Komiker Alan Carr (49), der als Verräter antrat, zum Gewinner. Während Richard aktuell aber nicht plant, bei der neuen Staffel mitzuwirken, sprach er offen über die Herausforderungen seiner Karriere. Besonders in Erinnerung blieb ihm der Moment, als er im Schminkstuhl saß und erstmals den Lärm eines Live-Publikums für seine Sendung "Pointless" wahrnahm. Trotz des aufkommenden Lampenfiebers wusste er: "Es gibt nur zwei Möglichkeiten – entweder damit umgehen oder nach Hause gehen. Und natürlich gehst du nicht nach Hause."

Abseits von TV-Auftritten hatte Richard in den vergangenen Jahren auch als Autor Erfolg. Vor allem sein Krimi "The Thursday Murder Club" wurde zum Bestseller. Privat beschreibt sich der Brite, der am 28. November 55 Jahre alt wurde, als jemand, der sich gerne neuen Herausforderungen stellt – sei es vor der Kamera oder im Alltag. Seine Bescheidenheit und der Humor, mit dem er über sein Leben und seinen Erfolg spricht, machen ihn für viele zu einem besonders sympathischen Publikumsliebling.

Getty Images Richard Osman, 2023

Getty Images Alan Carr, Moderator

Getty Images Richard Osman bei der UK-Premiere von "The Thursday Murder Club" in Leicester Square Gardens, London

