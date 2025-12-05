So ist das Verhältnis von Justine Dippl und Ex Arben Zekic

Justine Dippl und ihr Ex-Partner Arben Zekic gehen seit Anfang des Jahres getrennte Wege. Während die Beziehung der ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer einst harmonisch wirkte, hat sich das Verhältnis seit der Trennung deutlich verschlechtert. Im Gespräch mit Promiflash gab Justine einen ehrlichen Einblick in die aktuelle Situation. Wenn es um die gemeinsamen Kinder gehe, sei die Kommunikation in Ordnung. Abseits davon sei der Kontakt jedoch auf ein Minimum reduziert: "Aber sonst haben wir absolut gar kein Verhältnis mehr. Es geht wirklich ausschließlich um die Kinder. Aber das finde ich auch okay."

Auch wenn die Beziehung derzeit von Distanz geprägt ist, wünscht sich Justine eine andere Dynamik. Sie hoffe darauf, dass eine bessere Kooperation in Zukunft möglich sei, vor allem im Hinblick auf ihre gemeinsamen Kinder. Geburtstage zusammen feiern oder offene Gespräche führen – all das sei aktuell nicht machbar, da sich ihr Ex laut ihrer Aussage dagegen sträube. "Vielleicht in der Zukunft. Ich bin für alles offen", zeigte sie sich dennoch optimistisch für mögliche positive Veränderungen.

Bereits vor einigen Monaten krachte es zwischen den Ex-Partnern gewaltig: Damals hatte die Reality-TV-Bekanntheit öffentlich gemacht, dass Arben das Jugendamt eingeschaltet habe. Laut ihrer Aussage warf ihr der Vater ihrer Kinder vor, sie ginge am Wochenende feiern und lasse die Kinder dabei allein. Justine berichtete hingegen, dass die Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprächen. "Er ist jedes Wochenende betrunken in irgendwelchen Diskotheken unterwegs, dass ich sogar schon Nachrichten von Frauen kriege, dass er doch lieber Unterhalt zahlen solle", erklärte sie damals verärgert auf Instagram.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Star

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic im November 2022