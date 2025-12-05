"Bares für Rares"-Experte zerlegt Kunstposter gnadenlos

Volker Schuhmacher sorgte bei der beliebten ZDF-Sendung Bares für Rares für Gesprächsstoff, als er ein ungewöhnliches Duo präsentierte: eine Flasche Wein und ein dazu passendes Kunstdruckposter. Obwohl das Motiv, ein getupftes Blau, auf den berühmten spanischen Künstler Josep Vallribera zurückgeht, entlarvte Expertin Dr. Bianca Berding das Poster als billige Reproduktion ohne jeglichen Sammlerwert. Ihre ernüchternde Einschätzung: Poster und Wein zusammen sind maximal 30 Euro wert. Für Volker, dessen Frau einst 250 D-Mark für das Set bezahlte, ein echter Tiefschlag – aber er wollte sich auch einfach nur von dem ungeliebten Fundstück trennen.

Im Händlerraum nahm die Geschichte jedoch eine überraschende Wendung. Obwohl das Poster allgemeinen Anklang vermissen ließ und von den Händlern als "hässlich" abgelehnt wurde, weckte der Wein großes Interesse. Fabian Kahl (34) eröffnete die Gebotsrunde mit großzügigen 100 Euro, um die geschlossene Flasche Riesling zu ergattern. Nach kurzem Feilschen sicherte sich Elke Velten-Tönnies (72) schließlich den Zuschlag für 130 Euro. Damit wurde die Expertise deutlich überboten, und Volker Schumacher konnte am Ende mit einem unerwarteten Erlös den Heimweg antreten.

Seit dem Beginn von "Bares für Rares" begeistert die Show Menschen mit ihrer Mischung aus Expertise und spannenden Verhandlungen. Ob alte Schätze oder kuriose Mitbringsel, das Konzept, Sachverständige und Händler aufeinandertreffen zu lassen, bleibt ein Garant für gute Unterhaltung. Volker profitierte trotz des anfänglichen Fiaskos – und konnte das ungeliebte Poster entsorgen, während mit dem Wein zumindest neue Neugier geweckt wurde. Was von der Flasche, die Teil dieser skurrilen Kombination war, noch zu erwarten ist, bleibt abzuwarten. Die Sendung läuft werktags um 15:05 Uhr im ZDF und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit.

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

ZDF / Frank Dicks "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

