Harter Kampf: Jennifer Lawrence litt an Wochenbettdepression

Jennifer Lawrence (35) hat offen darüber gesprochen, wie schwer sie nach der Geburt ihres zweiten Sohnes mit einer Wochenbettdepression zu kämpfen hatte – und wie sehr diese Erfahrung ihre neue Rolle prägt. In Lynne Ramsays Drama "Die My Love" verkörpert die Schauspielerin eine junge Mutter, die in der Isolation auf dem Land zusehends zerbricht. An ihrer Seite spielt Robert Pattinson (39) den Partner, der sich immer wieder entzieht. "Vieles an dieser Identitätskrise, die man erlebt, wenn man zum ersten Mal Mutter wird, habe ich nachempfinden können. Es verändert einfach alles. Es verändert, wer man ist und verändert den Alltag", berichtete sie, wie Hello! berichtet.

Während sie nach der Geburt ihres ersten Kindes eine stabile Zeit erlebte, sei es nach Baby Nummer zwei "wirklich hart" gewesen. Erst rückblickend habe sie erkannt, wie nah das Erlebte an der Filmfigur liegt. Über die Arbeit mit Regisseurin Lynne schwärmte sie: "Der Prozess war fantastisch. Sie ist eine brillante Künstlerin." Inhaltlich schont der Film sein Publikum nicht: eine Mutter, die nachts stillt, ein Partner, der verschwindet, und der tägliche Kraftakt, Haushalt, Care-Arbeit und Erwartungen zu schultern. "Mütter werden als Menschen gesehen, die täglich sehr viel leisten", meinte Jennifer. Zugleich betonte sie, dass man den Film auch ohne eigene Geburtserfahrung verstehen könne.

Bereits vor wenigen Wochen gewährte Jennifer seltene Einblicke in ihren Alltag als Mutter und erzählte dem W Magazine, wie sehr sie die Geburt ihres ersten Sohnes verändert hatte. "Als ich mein erstes Kind bekam, fühlte ich mich vollständig mit meinem Baby verbunden", sagte die Schauspielerin. Trotzdem habe sie sich gefragt, wie sie den Spagat zwischen Beruf und Familie schaffen solle. "Plötzlich fragst du dich, wie du wieder arbeiten gehen, ein Auto fahren oder ein Flugzeug besteigen sollst. Alles sieht danach anders aus", berichtete Jennifer ehrlich. Besonders schwierig sei für die Oscarpreisträgerin gewesen, den Gedanken zu akzeptieren, sich wegen Dreharbeiten von ihrem Kind zu trennen.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Die My Love" beim 78. Filmfestival von Cannes

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love" 2025

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Gotham Awards in New York City 2025