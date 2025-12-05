Ghislane Maxwell hatte angeblich Affäre mit George Clooney

George Clooney (64) steht plötzlich im Zentrum heißer Gerüchte: In einem Memoir von Virginia Giuffre (†41), auf das sich mehrere US-Berichte wie beispielsweise The Hollywood Gossip beziehen, heißt es, Ghislaine Maxwell (63) habe mit einer angeblichen kurzen Affäre mit dem Hollywoodstar geprahlt. Demnach habe Ghislaine behauptet, sie habe "bei irgendeiner Veranstaltung mit George Clooney im Badezimmer eine sexuelle Handlung vollzogen". Die brisanten Schilderungen sorgen seit Tagen für Wirbel. George hat sich bislang nicht öffentlich geäußert. Aus seinem Umfeld heißt es jedoch, er habe Ghislaine nie getroffen. Besonders aufmerksam verfolgt wird das auch wegen Georges Ehe mit Amal Clooney (47), die derzeit in aller Munde ist.

In dem Buch beschreibt Virginia, wie überschwänglich Ghislaine von dem angeblichen Erlebnis erzählt habe: "Einmal kam sie zurück, kichernd wie ein Schulmädchen, mit einer Explosion an Neuigkeiten. Mit all dem Aufbau und der Aufregung in ihrer Stimme würdest du denken, sie wäre die nächste Kronprinzessin." Das Zitat kursiert, doch Belege über den behaupteten Vorfall gibt es nicht. Parallel meldete Radar Online unter Berufung auf einen anonymen Insider, Amal sei "stinksauer und gedemütigt" und die Vorwürfe könnten die Beziehung weiter belasten. Schon zuvor habe die Ehe wegen Georges Engagement im US-Wahljahr 2024 und seines zeitweiligen Umzugs nach New York für ein Broadway-Projekt gelitten, während Amal sich stärker um die gemeinsamen Zwillinge kümmern musste, so der Bericht.

George und Amal, die seit 2014 verheiratet sind, galten lange Zeit als eines der Traumpaare Hollywoods. Seit ihrer Hochzeit bewegen sich der Schauspieler und die renommierte Menschenrechtsanwältin jedoch bewusst auf einem schmalen Grat zwischen Glamour und Privatsphäre. Erst kürzlich gab George jedoch private Details preis. In einem Interview mit The Times erzählte der Schauspieler, wie sehr er seine Zeit mit Ella und Alexander schätzt. "Ich habe spät Kinder bekommen, damit ich bewusst Zeit mit ihnen verbringen kann", sagte George. Heute genießt er es, selbst zu entscheiden, welche Projekte er annimmt, und widmet sich bewusst seiner Familie. Besonders wichtig ist ihm dabei, dass die Zwillinge abseits des Rampenlichts aufwachsen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ghislane Maxwell und George Clooney

Imago Virginia Roberts Giuffre während eines Interviews in New York am 29. August 2019

Imago Amal Clooney und George Clooney bei HISTORYTalks 2022 in der DAR Constitution Hall, Washington, DC, September 2022