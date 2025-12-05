Nach Missbrauchsstatement: Katja Krasavice zieht sich zurück

Katja Krasavice (29) zieht die Notbremse: Nach einem aufrüttelnden Statement über Grenzüberschreitungen in ihrer früheren Beziehung hat die Rapperin jetzt angekündigt, sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Die Entscheidung, trotz der aktuell laufenden Promophase für ihr neues Album "Bundeskanzlerin" plötzlich abzutauchen, machte die 29-Jährige am Donnerstag auf Instagram öffentlich. "Social-Media-Pause bis ich meine privaten Sachen geklärt habe. Ich liebe euch", schrieb Katja schlicht – ein Satz, der zwischen den Zeilen weit mehr erzählt als jede große Ansage.

Zuvor hatte Katja schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund erhoben und betont, dass der Kontakt trotz Trennung nicht abgerissen sei, weil beide weiterhin zusammenarbeiten. Sie fühle sich zur Arbeit gedrängt und sprach offen von extremem Druck. "Ich bin den emotionalen und körperlichen Missbrauch leid", schrieb sie ebenfalls in einer Instagram-Story. "Was mir in den letzten sieben Jahren von meinem Ex angetan wurde, ist einfach nicht mehr lustig und extrem traumatisierend." Auch wenn das Album "Bundeskanzlerin" weiterhin erscheinen soll, wird ein großer Teil der Promophase nun offenbar ohne die Künstlerin selbst ablaufen. Für Katja, die sonst jede Veröffentlichung offensiv begleitet, ist dieser Rückzug ein deutlicher Schnitt.

Bekannt für ihre starke Persönlichkeit und ihren direkten Umgang mit sensiblen Themen, hat Katja in der Vergangenheit nie gezögert, öffentlich über ihre Herausforderungen und Erfahrungen zu sprechen. Die Künstlerin, die sich in Berlin ein eigenes Imperium aufgebaut hat, verwandelte persönliche Geschichten und gesellschaftliche Tabus immer wieder in Kunst – oft radikal, oft unbequem, immer authentisch. Hinter der glänzenden Fassade steckt jedoch eine Geschichte voller Widerstände, wie sie immer wieder durchblicken ließ. Gerade deshalb wirkt ihre aktuelle Entscheidung für viele Fans wie ein Statement: Diese Pause ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein konsequentes Einstehen für die eigene Gesundheit.

ActionPress Katja Krasavice

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Juli 2025

