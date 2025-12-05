Mit Knoblauch & Co.: So dekoriert Gigi Hadid für Weihnachten

Gigi Hadid (30) bringt weihnachtlichen Charme nun auf eine ganz besondere und skurrile Weise in ihr Zuhause. In ihrer Instagram-Story präsentiert das Model außergewöhnlichen Christbaumschmuck in Form von Hamburgern und anderen Fast-Food-Leckereien. Neben den funkelnden Christbaumkugeln in Burger-Optik hat Gigi eine bunte Girlande über der Küchenzeile aufgehängt. Daran baumeln Mini-Ornamente in Form von Karotten, Knoblauch, Auberginen und mehr. Stolz verrät Gigi: "Ich habe diese Gemüse-Ornamente letztes Jahr zu spät gekauft, um damit zu dekorieren... Ich habe mich so darauf gefreut, einen besonderen Platz für sie zu finden."

Die ungewöhnliche Dekorationsidee in Gigis Küche ist nicht nur ein optischer Hingucker, sondern scheint der 30-Jährigen auch richtig ans Herz zu gehen. "Sie werden mir jeden Tag in der Küche Freude bereiten!", schwärmt das Model weiter. Mit ihrer kreativen und unkonventionellen Gestaltung zeigt Gigi, dass sie in der Weihnachtszeit gerne eigene Wege geht und sich nicht nur an klassische Traditionen hält. Für ihre Fans ist diese außergewöhnliche Küchendekoration sicherlich eine kleine Überraschung. Es bleibt spannend, ob Gigi noch weitere Einblicke in ihre festliche Gestaltung geben wird.

Während Gigi also zwischen Glitzer, Gemüse-Ornamenten und Festtagsstimmung dekoriert, gestaltet sich ihr Alltag deutlich ruhiger: Den verbringt sie vor allem mit Tochter Khai. Gemeinsam mit ihrem Partner Bradley Cooper (50), der ebenfalls eine Tochter im Grundschulalter hat, scheint sie einen harmonischen Weg gefunden zu haben, beide Familien zusammenzuführen. Ein Insider verriet dem People Magazine zuletzt, dass sich die beiden Mädchen bestens verstehen. Einem schönen Weihnachtsfest dürfte also nichts mehr im Wege stehen.

Getty Images Gigi Hadid, März 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadids Weihnachtsdekoration in der Küche

Instagram / gigihadid Gigi Hadids Weihnachtsbaum