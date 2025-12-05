Simon Cowell entschuldigt sein Mobbing bei "American Idol"

Simon Cowell (66), bekannt aus American Idol und The X Factor, hat sich jetzt in einem Interview mit der New York Times für seine oft bissigen Kommentare entschuldigt. Der britische Produzent und Jury-Veteran sprach über sein Verhalten in den Jahren 2002 bis 2010: "Ich habe nicht absichtlich versucht, ein Idiot zu sein", räumte er ein. Er habe nie bewusst verletzend sein wollen, sondern vielmehr konsequent ehrlich bleiben wollen. Sein Anspruch sei es stets gewesen, echte Talente zu entdecken und ihnen eine realistische Chance zu geben.

Simon erklärte, dass er sich im Laufe der Zeit verändert habe. "Mir wurde klar, dass ich wahrscheinlich zu weit gegangen bin", sagte er der New York Times. Er beschrieb lange, ermüdende Audition-Tage, an denen vor allem seine harten Sprüche im Fernsehen gelandet seien: "Und natürlich, von hundert netten Kommentaren, welche werden sie verwenden? Sie werden mich immer mit schlechter Laune zeigen." Gleichzeitig habe seine Direktheit auch zum weltweiten Erfolg von Formaten wie "American Idol" beigetragen. "Was soll ich sagen? Es tut mir leid", betonte Simon laut People Magazine. Auf Nachfragen, wofür er sich konkret entschuldige, antwortete er: "Nun ja, dafür, ein Idiot gewesen zu sein."

Am 10. Dezember startet sein neues Projekt "Simon Cowell: The Next Act" auf Netflix, in dem er erneut auf die Jagd nach der nächsten großen Boyband geht. Abseits des Rampenlichts zeigt sich der einstige "Mr. Nasty" jedoch von einer anderen Seite: Zuhause lebt Simon heute ein deutlich entspannteres Familienleben mit seiner Partnerin Lauren Silverman (48). Als Vater von zwei Söhnen betonte er im Interview, dass Ehrlichkeit für ihn auch privat gilt. Würde sein Sohn Eric plötzlich Sänger werden wollen, aber keinen Ton treffen, würde Simon ebenso direkt bleiben wie vor der Jury: "Ich würde sagen: 'Liebling, du kannst nicht singen.' Ich würde ihn nicht anlügen."

Getty Images Simon Cowell, Show-Juror

Kevork Djansezian/Getty Images "American Idol"-Finale 2016

Getty Images Simon Cowell, seine Verlobte Lauren Silverman und ihre Kinder Eric und Adam