Natalia Osada und Mann waren fast Teil des Sommerhaus-Casts

Das Finale von Das Sommerhaus der Stars liegt erst wenige Wochen zurück, und die Sieger stehen fest: Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27) konnten sich den Titel und die Gewinnsumme sichern. Doch wie Reality-TV-Star Natalia Osada (35) nun verriet, hätten sie und ihr Ehemann Jiorgos Triadis beinahe ebenfalls einen Platz im Cast der Show ergattert. "Wir wären ja mit einem Fuß fast drinnen gelandet. Wir waren ja auch sehr, sehr heiß im Kurs", erklärte Natalia im Gespräch mit Promiflash.

Viele Fans hätten sich das Paar in der beliebten Realityshow gewünscht, so Natalia weiter. Doch in diesem Jahr sollte es nicht sein. Einen endgültigen Abschied von der Idee, beim Sommerhaus mitzumachen, scheint die Influencerin jedoch nicht zu planen. Im Interview ließ sie durchblicken: "Wenn es nicht dieses Jahr war, dann vielleicht nächstes Jahr. Wir werden sehen." Klare Hinweise auf künftige Projekte blieben aus, doch die Aussage macht Hoffnung darauf, dass sich das Paar den Fans bald im Wettbewerb stellen könnte.

Bereits vor rund zehn Monaten sprach Natalia im Promiflash-Interview offen über ihre wachsende Begeisterung für das Reality-TV. Damals berichtete die Influencerin: "Also ich würde ja mit Jiorgos schon gerne ins Sommerhaus gehen. Da hätte ich richtig Spaß." Besonders lockte sie die Aussicht, mit ihrer direkten Art für Wirbel zu sorgen: "Manchmal sind da ja wirklich Kandidaten bei, wo du dir denkst: Dem würde ich wirklich gerne die Leviten lesen und ein bisschen Erziehung beibringen." Für Natalia war klar: Das Sommerhaus wäre genau das richtige Format für sie.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada und Jiorgos Triades, "Stranger Sins"-Stars

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jiorgostriadis Jiorgos Triadis und Natalia Osada im April 2022