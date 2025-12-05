Im Lyme-Borreliose-Kampf: Bella Hadid zeigt sich oben ohne

Bella Hadid (29) hat ihre Fans erneut in Staunen versetzt, als sie am Mittwoch mit einem mutigen Instagram-Post überraschte. Das international gefeierte Model teilte Bilder eines neuen Fotoshootings, bei dem sie selbstbewusst oben ohne posierte und sich nur mit einem winzigen Seiden-Bralette bedeckt zeigte. Weitere modische Highlights des Shootings umfassten ein blau-weiß gemustertes Crop-Top, ein transparentes grünes Kleid und ein rotes Kleid mit Keffiyeh-Muster, mit dem sie ein Zeichen der Solidarität mit Palästina setzte. Bella, die kürzlich über ihre gesundheitlichen Herausforderungen sprach, wirkte bei den Aufnahmen konzentriert und überzeugend.

Die 29-Jährige kämpft seit ihrer Diagnose mit Lyme-Borreliose im Jahr 2013 mit den Folgen der Erkrankung. Neben den physischen Symptomen, darunter nervliche Belastungen und Erschöpfung, leidet sie auch an medizinischer Angst, wie sie in den sozialen Medien offenbart. Für ihre Fans zeigte Bella Verständnis und Mitgefühl, indem sie persönliche Einblicke in ihren Alltag mit der chronischen Krankheit teilte. Ihre Mutter Yolanda unterstützte sie ebenfalls öffentlich mit emotionalen Worten, als sie Einblicke in Bellas Kampf und ihre eigene betroffene Perspektive gab. Bella betont, dass sie gelernt habe, diese Herausforderungen als Teil ihres Lebens anzunehmen und keinesfalls als Schwäche zu betrachten.

Auch in der Vergangenheit bewies Bella immer wieder außergewöhnliche Stärke und Durchhaltevermögen. Trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen kehrte sie wiederholt auf den Laufsteg zurück und beeindruckte die Modewelt mit ihren Auftritten. Erst kürzlich sorgte ihr Auftritt bei der Victoria’s Secret Fashion Show in einem kunstvollen silbernen Outfit für Aufsehen. Dabei zeigte sich jedoch erneut, dass sie die körperlichen Folgen ihrer Krankheit noch immer spürt. Doch widersprüchliche Reaktionen ihrer Fans halten Bella nicht davon ab, mit beeindruckender Offenheit und einem unerschütterlichen Willen ihre Karriere und persönlichen Werte zu vertreten.

Instagram / bellahadid Bella Hadid im September 2025

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Instagram / yolanda.hadid Yolanda und ihre Model-Tochter Bella Hadid, September 2025