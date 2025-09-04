Netflix: Wird die "Thursday Murder Club"-Reihe fortgesetzt?

Seit dem 28. August sorgt "The Thursday Murder Club" auf Netflix für Aufsehen und belegt aktuell den ersten Platz in den Streaming-Charts. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Richard Osman (54) zieht das Publikum mit einem spannenden Krimiabenteuer in den Bann, in dem Helen Mirren (80) und Pierce Brosnan (72) Teil eines cleveren Detektiv-Quartetts sind. Die altbekannten Hobbydetektive finden sich plötzlich mitten in einem realen Mordfall wieder – und das Publikum scheint davon nicht genug bekommen zu können. Doch obwohl Fans auf eine Fortsetzung hoffen, bleibt eine offizielle Bestätigung bislang aus, berichtet People Magazin.

Die ausgezeichnete Besetzung und die fesselnde Handlung haben den Film zu einem Favoriten gemacht, und das Interesse an einer Fortsetzung steigt stetig. Sowohl Helen Mirren als auch Celia Imrie haben bereits in Interviews ihren Wunsch geäußert, für eine eventuelle Fortsetzung wieder vor der Kamera zu stehen. Auch Regisseur Chris Columbus (66) ist von der Idee angetan und würde am liebsten direkt zwei Filme am Stück drehen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Er deutete an, dass die Entscheidung über einen zweiten Film bald fallen könnte, basierend auf der Zuschauerreaktion in den kommenden Tagen.

Während es bisher vier Bücher in der Serie gibt, ist der fünfte Band mit dem Titel "The Impossible Fortune" bereits angekündigt und soll am 30. September erscheinen. Richard Osman, der Autor der Serie, ist begeistert, wieder mit dem vertrauten Team der Thursday Murder Club-Reihe zu arbeiten. Er beschreibt das neue Buch als Mischung aus Glück, Zufall und dem, was das Leben einem unverhofft bereithält. Für die Fans von Richard Osmans Büchern und jene, die von der ersten Netflix-Adaption begeistert waren, bleibt die Spannung, ob die nächste Geschichte den Sprung auf die Leinwand schafft.

Getty Images Der Cast von "The Thursday Murder Club", August 2025

Getty Images Richard Osman, 2023

Getty Images Chris Columbus Sffilm Awards Night 2021 in San Francisco