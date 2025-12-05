Pornostar Bonnie Blue während Sex-Tour auf Bali verhaftet

Bonnie Blue auf Bali von der Polizei festgenommen – das berichtet nun The Standard. Die Pornodarstellerin befindet sich aktuell auf ihrer internationalen "Bang Bus"-Tour, bei der sie mit einem Minivan verschiedene Orte besucht, um Inhalte für soziale Medien zu erstellen. Laut den Behörden hatte sie es dabei gezielt auf sehr junge, aber bereits volljährige Männer abgesehen. Die indonesische Polizei wirft ihr vor, pornografische Aktivitäten geplant und durchgeführt zu haben, was im Land gesetzlich verboten ist. Die Festnahme erfolgte, nachdem Bonnie in sozialen Medien öffentlich Treffen mit ihren Fans in Bali angekündigt hatte. Es wird spekuliert, dass ihr eine Abschiebung drohen könnte.

Details zu den Vorwürfen ergeben ein klares Bild: Die 26-Jährige hat offenbar vor Ort einen Van gemietet, um an verschiedenen Party-Hotspots Inhalte für Plattformen wie OnlyFans zu drehen. In einem Instagram-Post hatte sie jugendliche Partybesucher eingeladen, sich mit ihr zu treffen. In Indonesien sind jedoch nicht nur die Produktion und Verbreitung von pornografischem Material untersagt, sondern auch jegliche Maßnahmen, die mit Kindern oder deren Umfeld in Verbindung gebracht werden könnten, werden besonders hart bestraft. Vertreter der örtlichen Polizei betonten, dass ein solches Verhalten im Land keinerlei Toleranz finde.

Schon in Großbritannien hatte das Model mit ihrer "Bang Bus"-Tour für jede Menge Wirbel gesorgt. So wurde ihr bei einem geplanten Stopp in Newcastle der Zutritt zu allen Bars der Stadt untersagt. "Die Polizei soll informiert sein", berichtete Bonnie damals auf TikTok. Dennoch ließ sie es sich nicht nehmen, ihren Fans signierte T-Shirts zu überreichen und Treffen abseits der Nachtclubs zu organisieren. Mit solchen Aktionen machte sie immer wieder von sich reden und zeigte sich gegenüber ihren Kritikerinnen und Kritikern unbeeindruckt.

Bonnie Blue, Influencerin

Bonnie Blue, Erotikmodel

Bonnie Blue, Internet-Star

