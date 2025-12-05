Vor Gericht verloren: Marius Borg Høibys Oma trug die Kosten

Marius Borg Høiby (28) musste vor Gericht eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) hatte versucht, mit einem Verkaufsstopp gegen das Buch "Hvite striper, svarte får" vorzugehen, das seine vermeintlichen Verbindungen zu kriminellen Drogenbanden thematisieren soll. Doch der Versuch scheiterte. Neben dem verwehrten Verkaufsstopp sieht sich Marius auch mit enormen Kosten konfrontiert: Laut dem Portal Dana Press beläuft sich seine Rechnung auf insgesamt rund 115.000 Euro, die unter anderem Zahlungen an den Verlag und den Verlegerverband umfassen.

Nun stellt sich heraus, dass Marius die Anwaltskosten nicht alleine tragen musste. Sein Anwalt Elias Christensen bestätigte gegenüber dem Fernsehsender TV 2, dass das Honorar der Kanzlei durch die Großmutter mütterlicherseits des Mandanten beglichen wurde. "In diesem Fall hat der Mandant selbst darum gebeten, dies öffentlich zu machen", erklärt Christensen. Ob auch die Zahlungen an den Verlag und den Verlegerverband durch diese Unterstützung abgedeckt wurden, bleibt indes unklar. Der Verlag und der Verband bestätigten jedoch, dass die ihnen zustehenden Beträge pünktlich bei ihnen eingegangen sind.

Bereits vor drei Wochen hatte das Buch "Hvite striper, svarte får" für massive Diskussionen gesorgt. In dem Werk wurden schwere Vorwürfe gegen Marius erhoben – darunter der Verkauf von Kokain. Die norwegische Polizei wies diesen Verdacht jedoch damals klar zurück. Dennoch sorgten die Enthüllungen nicht nur bei der betroffenen Familie, sondern auch im Umfeld des norwegischen Königshauses für Empörung. Dieses kritisierte das Buch öffentlich als "schädlich und voller Falschdarstellungen". Marius und seine Anwälte versuchten, den Verkauf des Buches in Norwegen zu stoppen, erlitten jedoch vor Gericht eine Niederlage.

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei der Gartenparty zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim 2016

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald V. in Trondheim, 23. Juni 2016

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby