Droht Prinz Harry Titelentzug nach provokantem TV-Auftritt?

Prinz Harry (41) sieht sich erneut Kritik ausgesetzt, nachdem er in der "Late Show" von Stephen Colbert (61) mit provokanten Aussagen für Wirbel sorgte. Während seines Auftritts bezeichnete er Donald Trump (79) als "gewählten König" und machte Anspielungen auf dessen juristische Konflikte mit Fernsehsendern. Der Royal-Experte Tom Sykes fordert nun den Titelentzug für Harry, um Verwechslungen in der öffentlichen Wahrnehmung zu vermeiden. Viele amerikanische Zuschauer könnten ihn weiterhin als Sprachrohr der britischen Krone betrachten, was König Charles (77) in diplomatische Schwierigkeiten bringen könnte. "Die Titel müssen entfernt werden, nicht als Strafe, sondern zur Klarheit. Ihre Entfernung kennzeichnet deutlich die Trennung zwischen Prinz Harry, dem Königlichen, und Harry, dem privaten Bürger. Es schützt die Monarchie vor seiner Unberechenbarkeit", betonte der Adelsexperte.

"Harry glaubt, dass er nun, da er kein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie mehr ist, frei seine Meinung äußern kann. Ich denke, wenn er wirklich als Harry Wales, Privatperson, leben würde, wäre dieses Argument stichhaltig", erklärt Tom, fügt aber hinzu: "Doch er ist nicht Harry Wales. Er ist Prinz Harry, Herzog von Sussex. Und in der amerikanischen Vorstellung trägt er immer noch das volle Ansehen eines Prinzen – eines Repräsentanten der Monarchie." Er befürchtet, dass ein weltweites Publikum "einfach einen britischen Prinzen, der ihr Staatsoberhaupt beleidigt" sehe.

Erst vor wenigen Tagen hatte Tom Bower im Gespräch mit Mirror davor gewarnt, dass besonders die royalen Titel von Meghan und Harry in Gefahr geraten könnten, sollte William den Thron besteigen. Der Biograf erklärte: "Für Meghan und Harry sind diese Titel ein formidabler Vorteil, doch ihre fortwährenden Konflikte mit der königlichen Familie bringen sie in eine prekäre Lage." Besonders Harry habe es schockiert, dass Charles seinem Bruder Andrew nach der Epstein-Affäre nicht nur das Zuhause, sondern auch die Titel entzogen hatte. Die royalen Experten waren sich einig, dass eine mögliche Aberkennung der Titel frühestens unter William zur Diskussion stehe.

Getty Images Prinz Harry spricht bei den WellChild Awards in London, 2025

Getty Images Prinz Harry, 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York