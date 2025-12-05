Nach Trennung: Ist Justine Dippl wieder bereit für Liebe?

Justine Dippl geht seit Anfang dieses Jahres als Single-Lady durchs Leben. Im Interview mit Promiflash plaudert die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit aus, dass sie das gerne ändern möchte. "Ich suche einen Mann. Hat das jetzt jeder hier gehört?", stellt sie auf Kate Merlans (38) "Katy's X-mas Wonderland"-Party in Köln klar und betont ein weiteres Mal unmissverständlich: "Ja, ich suche Mr. Right."

Das Liebes-Aus mit ihrem Ehemann Arben Zekic machte Justine im Februar 2025 publik. Unter Tränen bestätigte sie, dass beide fortan getrennte Wege gehen. Bereits wenige Tage nach der Verkündung machte die Influencerin zudem deutlich, dass sie schnell mit dem Thema abschließen wolle. "Es bringt jetzt auch nichts, auf jeden Post oder auf jede Sache, die er sagt, einzugehen. Der Stich ins Herz war schon tief genug, ich will es gar nicht mehr sehen, deshalb habe ich ihn auch überall entfernt", behauptete sie unter anderem auf Instagram.

Justine und Arben waren für rund vier Jahre zusammen. Zuvor war die TV-Darstellerin von 2017 bis 2018 mit DSDS-Bekanntheit Joey Heindle (32) verheiratet, doch ihr Glück war nur von kurzer Dauer. Schließlich wurden Justine und Amateur-Fußballer Arben ein Paar und begrüßten zwei gemeinsame Kinder auf der Welt. Tochter Jamilia Zaylee wurde 2022 geboren und ihr Sohn Jarno Zinédine folgte im Juni 2024. Die beiden dürften Fans auch aus dem Reality-TV bekannt sein: Die Zweifacheltern nahmen zum Beispiel an "Das Sommerhaus der Stars" teil.

Imago Justine Dippl, Dezember 2025

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic im September 2022

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, Reality-TV-Teilnehmer