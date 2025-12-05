Termin steht: Laura Müller lässt sich die Brüste vergrößern

Laura Müller (25) hat große Pläne für das kommende Jahr und lässt ihre Fans daran teilhaben. Die Influencerin hat auf Instagram nun bekanntgegeben, dass sie sich im Januar einer Brustvergrößerung unterziehen wird. "Der Termin steht!", verkündete sie freudestrahlend in ihrer Story und erklärte, dass sie ihre "Boobies jetzt machen" lasse. Die zweifache Mutter möchte den Eingriff und die gesamte Veränderung ausführlich dokumentieren. Details zur geplanten Größe ließ die 25-Jährige allerdings vorerst offen.

Um ihre Reise zur gewünschten Oberweite nicht nur anzukündigen, sondern auch hautnah zu teilen, hat sich die Frau von Michael Wendler (53) etwas Besonderes überlegt. Fans, die jeden Schritt der Veränderungen mitverfolgen möchten, können dies auf Lauras Bezahlplattformen wie OnlyFans tun. Dort möchte sie intime Einblicke in den Prozess gewähren und hält mit klaren Worten nicht hinterm Berg: "Ich habe dann keine Kirschen mehr, ich habe Melonen und ich freue mich darauf." Bereits im Sommer hatte sie offen über ihren Wunsch nach einer neuen Oberweite gesprochen und betont, dass zwei Schwangerschaften ihren Körper verändert hätten.

Dass Laura ihre Fans so offen an ihrer Brust-OP teilhaben lässt, dürfte auch finanziell eine Rolle spielen. Schon in der Vergangenheit soll der OnlyFans-Star viel Geld mit exklusiven Inhalten im Netz verdient haben. Im Herbst gestand Michael in einem Livestream laut dem OK Magazin: "Ich lebe nur noch von der Kohle von Laura." Er sprach sogar davon, dass sie das Geld "in Schubkarren" heranschafft.

ActionPress Laura Müller, Influencerin

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

