Influencerin nach komplizierter Zwillingsgeburt verstorben

Eine tragische Nachricht erschüttert aktuell die sozialen Medien. Die Influencerin Pyari Maryam ist nach der Geburt ihrer Zwillingsjungen verstorben. Das teilte ihr Ehemann, Ahsam Al, am gestrigen Donnerstag über ihre Instagram-Story mit: "Wahrlich, zu Allah gehören wir und zu ihm kehren wir zurück", teilte der gläubige Moslem mit und fügte voller Trauer hinzu: "Unsere liebe Maryam ist verstorben." Seine Worte ergänzte er mit weinenden Emojis und zeigte damit den Schmerz über seinen Verlust.

Der Witwer bestätigte außerdem, dass die Zwillingsbabys trotz der komplikationsreichen Geburt gesund seien. "Beide kleinen Babys sind vollkommen wohlauf", schreibt er und bittet zudem, von falschen Gerüchten abzusehen und stattdessen für Maryam zu beten. Die Anteilnahme im Netz ist enorm: Zahlreiche Nutzer schreiben unter älteren Beiträgen der Content-Creatorin, wie sehr sie ihr Schicksal bedauern. "Mein Herz weint, ich habe so viele Wünsche für die Familie", so einer von vielen trauernden Followern.

Maryam lebte gemeinsam mit ihrem Ehemann in Pakistan. Zusammen erfreuten sie Maryams knapp 150.000 Follower auf Instagram mit ihren humorvollen Pärchen-Videos. Vor ihrem Tod berichtete die junge Frau regelmäßig sowohl auf Instagram als auch auf TikTok und YouTube über ihr Leben. Ihre Schwangerschaft und die große Vorfreude auf ihre Babys gab sie im vergangenen November mit einem süßen Video bekannt.

Instagram / pyarimaryam_ Social-Media-Star Pyari Maryam, März 2025

Instagram / pyarimaryam_ Pyari Maryam mit ihrem Mann Ahsan Ali, August 2025

Instagram / pyarimaryam_ Ehemann Ahsan Ali mit Pyari Maryam, Februar 2025