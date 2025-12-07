Großes Myom wurde entfernt: Jelena Dokic meldet sich nach OP

Große Sorge um Jelena Dokic (42): Die ehemalige Tennis-Ikone musste sich kürzlich einer Operation unterziehen, um ein großes Myom – eine gutartige Wucherung – aus ihrer Gebärmutter entfernen zu lassen. Wie sie auf Instagram mitteilte, verlief der Eingriff erfolgreich, doch die Ex-Sportlerin hat noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen. "Ich habe vier Schnitte am Bauch und erhole mich nun", schrieb sie unter ein Foto, das sie im Krankenhausbett zeigt. Jelena kündigte an, es in den kommenden Wochen ruhig angehen zu lassen, sei aber sicher, bald wieder auf den Beinen zu sein.

Mit ihrer bewegenden Botschaft wollte die frühere Spitzensportlerin nicht nur ihren Gesundheitszustand teilen, sondern auch das Bewusstsein für das Thema Myome schärfen. Laut ihrer Aussage leiden bis zum 50. Lebensjahr etwa 70 Prozent aller Frauen an einem Myom. Viele Betroffene hätten mit Symptomen wie Schmerzen oder starker Blutung zu kämpfen. Jelena rät ihren Fans dringend, regelmäßig gynäkologische Untersuchungen wahrzunehmen und bei Bedarf eine Zweitmeinung einzuholen. Besonders dankte sie dem medizinischen Team im Royal Women's Hospital in Melbourne, das sie während ihres Aufenthalts fürsorglich betreut habe.

Unterstützung erhält Jelena sicherlich auch von ihrem Partner Yane Veselinov. Bereits vor wenigen Wochen hatte die ehemalige Tennis-Ikone bei einem Auftritt am Oaks Day in Melbourne für Gesprächsstoff gesorgt. In einem pinkfarbenen Kleid mit floralen Cut-outs präsentierte sie stolz einen funkelnden Diamantring an ihrer linken Hand. "Da ist ein Ring!", kommentierten Fans begeistert auf Instagram und spekulierten über eine mögliche Verlobung. Jelena selbst schwieg jedoch zu den Gerüchten und ließ die Frage nach ihrem Beziehungsstatus offen.

Jelena Dokic, 2025

Jelena Dokic auf dem roten Teppich der TV Week Logie Awards 2025 in Sydney

Jelena Dokic spricht im National Press Club of Australia in Canberra

