Fans sind genervt: Heute fliegt kein Dschungelcamper raus

Es ist Tag elf im Dschungelcamp, doch entgegen der üblichen Routine muss dieses Mal kein Star seine Sachen packen und das Lager verlassen. Für die Kandidaten bedeutet diese Entscheidung eine Verschnaufpause, für viele Zuschauer sorgt sie allerdings für Ärger. Unter einem Instagram-Post des Formats machen Fans ihrem Frust Luft und drohen sogar, nicht mehr einzuschalten. Besonders eine Kandidatin steht dabei im Fokus der Unzufriedenen: Ariel. Mehrere Nutzer schreiben, dass sie sich ihren Abgang gewünscht hätten und nun enttäuscht sind, dass es an diesem Abend keinen Rauswurf gibt. "Schade, würde mich freuen, wenn Ariel weg ist", lautet ein Kommentar.

In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Beschwerden, in denen die Fans ihren Unmut deutlich formulieren. Ein Nutzer kündigt an, seinen Fernsehabend gleich ganz abzuschaffen: "Ok. Dann hat sich das Einschalten erledigt. Wir waren gestern schon weg, nach der Einzelfreak-Stunde von Ariel. Schönen Abend noch." Gleichzeitig wird wild spekuliert, warum es an Tag elf keine Entscheidung gibt. Einige Zuschauer glauben, im Vorspann Hinweise auf einen freiwilligen Auszug erkannt zu haben: "Im Intro wirkte es so, als wäre jemand freiwillig gegangen, oder? Deswegen muss heute keiner gehen?" und "Ist Patrick freiwillig raus? Das hörte sich im Vorspann so an", heißt es. Ein anderer User versucht dagegen zu beruhigen und erinnert daran, dass dieser Ablauf Tradition habe: "Nein, jedes Jahr wird einmal ausgesetzt."

Zuletzt musste Mirja du Mont (50) das Abenteuer Dschungelcamp beenden. Doch von Enttäuschung war bei der Schauspielerin nach ihrem Auszug keine Spur. Auf einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, erklärte Mirja: "Mir geht es fantastisch. Vielen Dank. Ich bin jetzt hier im Hotel angekommen, habe gerade geduscht, wie man sieht, und ich bin glücklich, weil ich meine Cola Zero getrunken habe." Sie scheint das Leben außerhalb des Camps sofort wieder zu genießen. Warum sie das Camp so früh verlassen musste, kann sich Mirja selbst nicht richtig erklären.

