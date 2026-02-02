"Keine Lust": Patrick weist Eva im Dschungelcamp erneut ab

Tag elf im Dschungelcamp und der angebliche Flirt zwischen Patrick Romer (30) und Evanthia Benetatou (33) ist erneut Thema. Die Mutter eines Sohnes sucht erneut das Gespräch zum TV-Bauern, nachdem andere Camper Eva vorgeworfen haben, zu offensiv mit Patrick zu flirten. Der Landwirt macht dabei unmissverständlich klar, dass er seiner Freundin Annelie Henze draußen keinen Anlass für Eifersucht oder Zweifel liefern will. "Ich habe einfach keine Lust auf Ärger zu Hause", stellt er klar. Während er am Bett im Camp sitzt und sichtbar genervt wirkt, setzt sich Eva demonstrativ zu ihm und versucht, die Situation zu klären.

Statt sich zurückzuziehen, bleibt Eva an seiner Seite und betont, dass auch sie kein Interesse an weiteren Gerüchten habe. "Ich will das auch nicht. Da hängt nicht nur eine Beziehung dran, sondern auch mein ganzer Ruf", erklärt sie im Gespräch. Der Realitystar wirkt hin- und hergerissen, macht aber im Dschungeltelefon deutlich, dass für ihn inzwischen jede Nähe heikel ist: "Normalerweise wäre es jetzt kein Problem, wenn sich Eva zu mir ans Bett hockt. Aber nach so einem Vorwurf muss das dann einfach nicht sein! Es ist eine schwierige Situation und bei solchen Sachen muss man echt aufpassen." Im Camp versucht er mehrfach, eine klare Grenze zu ziehen: "Ich möchte nicht mal den Hauch eines Anlasses bieten! Dafür liebe ich Annelie einfach zu sehr!" Dennoch bleibt Eva sitzen, während Patrick wiederholt, man müsse aufpassen und dürfe nicht einmal den Gedanken an einen Flirt im Raum stehen lassen.

Schon am Tag zuvor hatte sich die Lage im Camp deutlich zugespitzt. Die Camperinnen Samira Yavuz (32) und Ariel lästerten offen über die angebliche Nähe zwischen dem Landwirt und der ehemaligen Bachelor-Kandidatin. "Die flirten, oder? Extrem", meinte Ariel unverblümt gegenüber Samira. Diese stimmte zu und warf Eva vor, immer wieder die Nähe zu Patrick zu suchen, obwohl dieser in einer festen Beziehung ist. Ariel legte noch nach und stellte provokant in den Raum: "Patrick, ein vergebener Mann hier drinnen, der mehr mit Eva chillt als wahrscheinlich mit seiner Freundin?" Als Eva und Patrick diese Aussagen hörten, reagierten sie schockiert. Doch Ariel blieb bei ihrer Meinung und provozierte weiter: "Wenn hier keine Kameras wären, hätte er sie schon längst geb*mst."



Anzeige Anzeige

RTL Eva Benetatou und Patrick Romer, Dchungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp, 2026