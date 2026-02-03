Grammys: Justin Bieber wird für Umgang mit Hailey kritisiert

Justin Bieber (31) und Hailey Bieber (29) haben bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles nicht nur mit ihrem Red-Carpet-Comeback für Schlagzeilen gesorgt, sondern vor allem mit einem kurzen, aber heiß diskutierten Moment vor den Kameras. Während Hailey vor dem Eingang des Veranstaltungsorts mühsam den Mesh-Ausschnitt ihres schwarzen Kleides zurechtrückte und sich dabei an ihrem Mann festhielt, blieb Justin neben ihr nahezu reglos stehen, die Hände tief in den Taschen. Mehrere Clips dieser Szene, aufgenommen am Sonntagabend, verbreiteten sich innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Netzwerken.

Unter dem viralen Video sammeln sich seitdem Kommentare, in denen User dem Sänger mangelnde Höflichkeit vorwerfen. "Ritterlichkeit ist nicht nur tot, sie ist ausgestorben. Die Hände in den Taschen, während sie mit ihrem Kleid kämpft? Mann, mach was oder geh zur Seite", schrieb ein Nutzer auf X. Ein anderer fügte hinzu: "Er kann es buchstäblich kaum erwarten, ihren Kleidungsproblemen zu entkommen." Auch Haileys Rolle in dem Moment wurde diskutiert: Eine Userin kommentierte, sie wirke eher wie eine Art Assistentin an Justins Seite und schrieb: "Sie gibt ihm Anweisungen. Sie sagt ihm, wann und wohin er sich bewegen soll, und wenn sie das nicht tut, steht er einfach nur da und ist verloren." Später am Abend stand Justin in Boxershorts und Socken mit riesigem Rückentattoo für seinen Song "Yukon" auf der Bühne, während er insgesamt viermal nominiert war, unter anderem für Album des Jahres und Best Pop Vocal Album für "Swag".

Im Hintergrund der aktuellen Diskussionen stehen immer wieder die hartnäckigen Trennungsgerüchte, die das Paar seit Jahren begleiten. Hailey hatte diese Spekulationen im Gespräch mit GQ im November 2025 als "nicht real" bezeichnet und betont, wie wichtig ihr das gemeinsame Familienleben seit der Geburt des Sohnes im August 2024 ist. "Wir nehmen einfach jeden Tag, wie er kommt", erklärte die Unternehmerin und sagte weiter, sie und Justin fühlten sich beide sehr beschützend, wenn es um ihr Kind gehe. Bereits im Sommer 2025 hatte sie in einem Interview klargestellt, dass sie ihren Fokus auf "meine schöne Familie und meinen Sohn und meine Freunde" lege. Auch bei öffentlichen Auftritten wie den Grammys zeigt sich das Paar meist im abgestimmten Look, hält Details aus dem Alltag mit ihrem Kind jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz