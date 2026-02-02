Kim Kardashian schockiert: North (12) bittet online um Geld

Kim Kardashian (45) erlebte einen peinlichen Moment im Netz, als Tochter North West (12) auf Instagram live ging und ihre Follower um Geld bat. Die Szene spielte sich während eines gemeinsamen Streams ab, Kim blieb offscreen und winkte nur kurz mit ihrer Hand in die Kamera. North insistierte jedoch, ihre Mutter solle ihr Gesicht zeigen. "Du solltest dich einfach zeigen, denn… Ich weiß auch nicht. Ich will Geld!", platzte es aus ihr heraus. Kim reagierte prompt, hörbar irritiert und stoppte sie: "Was? Nein, wir fragen nicht – nein, nein, nein." Die Szene verbreitete sich rasend schnell auf Social Media.

Hinter der spontanen Geldforderung steckt offenbar ein Missverständnis: North scheint Instagram Live mit TikTok Live zu verwechseln, wo Zuschauer während des Streams virtuelle Geschenke schicken können, die sich in reales Geld verwandeln. "Das ist nicht TikTok-Live, das ist Instagram. Du warst da kurz ein bisschen durcheinander", sagte die Unternehmerin laut in ruhigerem Ton, nachdem sie ihre Tochter zunächst ausgebremst hatte. Anschließend scherzte Kim, sie habe im ersten Moment gedacht, North wolle tatsächlich sie selbst um Geld anpumpen. Dass der Clip viral geht, überrascht kaum: North erreicht mit ihrem Account auf TikTok über 20 Millionen Fans, auf Instagram folgen ihr rund 1,8 Millionen Menschen – jeder Ausrutscher landet damit sofort im Rampenlicht.

North, die bereits seit ihrer Geburt im Rampenlicht steht, hat ihre Persönlichkeit von klein auf durchgesetzt. Ihre Mutter beschreibt sie oft als starken Charakter, was sich auch in ihrer souveränen Bühnenperformance an der Seite ihres Vaters Kanye West (48) zeigte. Dort sang sie kürzlich mit ihm seinen Song "Only One". Nicht selten erinnert Kim sich an den Tag, an dem North geboren wurde: Bereits damals soll die Kleine einen starken eigenen Willen gezeigt haben. "Sie wusste, was sie wollte, seit dem Moment, in dem sie geboren wurde", scherzte Kim im Podcast "Khloé in Wonder Land".

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.

TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian vor der Met Gala 2025

TikTok / kimandnorth North West zeigt ihre Grills und Gesichtspiercings auf TikTok