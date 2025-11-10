Nach wenigen Monaten: Ist Jelena Dokic etwa schon verlobt?

Großer Auftritt, großes Funkeln: Jelena Dokic (42) hat am Oaks Day in Melbourne für Gesprächsstoff gesorgt. Die frühere Tennis-Championesse zeigte sich vergangene Woche auf der Rennbahn in Flemington in einem pinkfarbenen Kleid mit floralen Cut-outs – doch der Blick blieb bei vielen nicht an der Robe hängen, sondern an ihrer linken Hand. Auf den Fotos, die sie bei Instagram teilte, glitzerte ein auffälliger Diamantring, der sofort Verlobungsraunen auslöste. Seit Juli ist Jelena mit Yane Veselinov liiert, gemeinsam besuchten sie zuletzt mehrere Events. Fans fragten prompt, ob die beiden bereits verlobt seien. Eine Antwort blieb die Sportlerin vorerst schuldig, was die Neugier nur weiter befeuerte.

Anlass zum Tuscheln gab es schon zuvor. Im Oktober probierte Jelena in einem Melbourne-Atelier von Alin Le' Kal glamouröse weiße Roben an. Auf Instagram kündigte sie dazu an: "Etwas Wahnsinniges kommt sehr bald…" und es sei "etwas Besonderes in Arbeit". Zuvor hatten die frühere Tennisspielerin und ihr Liebster eine Auszeit auf Bali verbracht: unter anderem in Tegallalang und Ubud – Orte, die für romantische Kulissen und Hochzeitslocations bekannt sind. Während Fans in Kommentaren "Da ist ein Ring!" jubelten und nach seinem Anlass fragten, blieb Jelena zum Beziehungsstatus standhaft still.

Für Jelena markiert diese neue Liebe einen Wendepunkt in ihrem Leben. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Tin Bikic im Jahr 2021 verbrachte die frühere Weltklassespielerin eine schwere Zeit des Umbruchs. Sie suchte nicht nur nach persönlicher Heilung, sondern auch nach neuer Lebensfreude. Yane scheint für die gebürtige Kroatin den ersehnten Neuanfang zu verkörpern – verbunden mit viel gegenseitigem Verständnis und Harmonie. Jelena selbst beschrieb in Interviews, wie wichtig ihm trotz aller Aufmerksamkeit seine Privatsphäre sei und wie sehr sie darauf achtet, dass ihre Beziehung auch in dieser Hinsicht im Gleichgewicht bleibt.

Getty Images Jelena Dokic beim Oaks Day 2025 auf der Flemington Racecourse in Melbourne

Getty Images Tennisstar Jelena Dokic im November 2025

Instagram / dokic_jelena Yane Veselinov und Jelena Dokic im Oktober 2025

