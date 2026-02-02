Eric Murphy und Jasmin Lawrence erwarten ihr erstes Baby

Gleich zwei Comedy-Legenden dürfen sich auf dasselbe Enkelkind freuen: Eric Murphy und Jasmin Lawrence haben verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Die Tochter von Schauspieler Martin Lawrence (60) und der Sohn von Star-Komiker Eddie Murphy (64) teilten die süßen Neuigkeiten am Wochenende mit ihren Fans auf Instagram. Auf einem emotionalen Foto kniet Eric vor Jasmin, legt beide Hände liebevoll auf ihren Babybauch und blickt strahlend nach oben. Jasmin, die ihren Beitrag mit den Worten "Danke Jesus für das größte Geschenk" kommentierte, zeigt sich dabei im engen Kleid, das ihre wachsende Babykugel perfekt in Szene setzt.

Für Eric und Jasmin ist das Baby der nächste große Schritt in ihrer Beziehung. Die beiden waren drei Jahre lang ein Paar, bevor Eric seiner Partnerin am Tag vor Thanksgiving 2024 einen Heiratsantrag machte. Im vergangenen Jahr gaben sie sich schließlich in einer heimlichen, sehr kleinen Zeremonie das Jawort und machten aus den Familien Murphy und Lawrence einen verschworenen Clan. Von der Hochzeit erfuhr die Öffentlichkeit erst, als Eddie in der "Jennifer Hudson Show" ganz nebenbei plauderte, dass sein Sohn inzwischen verheiratet ist. Dabei erzählte der Schauspieler auch, wie er und Martin sich immer wieder scherzhaft darum gestritten hatten, wer die angeblich astronomischen Hochzeitskosten übernehmen müsse. "Er meinte, ich müsse dafür aufkommen, weil er die Hochzeit seiner letzten Tochter bezahlt hat – wie die letzten sechs Hochzeiten –, aber jetzt sei ich dran", so Martin lachend bei iHeartRadio. Am Ende blieb die Feier so überschaubar, dass es darüber tatsächlich nur noch zu lachen gab.

Privat geben sich die werdenden Eltern gern nahbar. Jasmin nutzt soziale Medien, um besondere Etappen zu dokumentieren, darunter auch die Namensentscheidung nach der Hochzeit: Sie führt seither den Doppelnamen Lawrence Murphy und zeigt sich auf ihren Bildern oft mit einem Lächeln, das Fans als ihr Markenzeichen feiern. Eric hält sich meist etwas zurück und tritt vor allem in gemeinsamen Momenten auf, in denen er als Ruhepol an Jasmins Seite erscheint. Die Familienbande sind eng: Sowohl Eddie als auch Martin gelten abseits des Rampenlichts als familienverbunden, und im Umfeld der beiden wuchs das Paar mit viel Unterstützung zusammen. Jetzt steht der nächste, ganz persönliche Abschnitt an – und die stolzen Großväter in spe bekommen eine neue gemeinsame Rolle.

Instagram / jasmin_lawrence Eric Murphy und Jasmin Lawrence im Juni 2024

Instagram / jasmin_lawrence Jasmin Lawrence, Martin Lawrence, Eddie Murphy und Eric Murphy auf der "Bad Boys"-Premiere

Instagram / CbJYQ_CLDba Eric Murphy und Jasmin Lawrence im Februar 2024