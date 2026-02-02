Esel, Schlange und Co.: Im Dschungelcamp wird wild gefeuert

Im Dschungelcamp ist es zu einem tierischen Schlagabtausch gekommen: Teamchef Hardy Krüger jr. (57) bringt im Dschungeltelefon ein Tablett mit Mini-Tieren wie Papagei, Esel, Maus, Fuchs, Faultier und Schlange ins Camp, die als Trophäen an die Stars verteilt werden sollen. Die Regel ist klar: Jeder Star darf sich nacheinander ein Tier nehmen und es einem anderen Promi zuordnen, niemand soll doppelt bedacht werden. Ariel macht den Anfang und greift sich das Faultier, das sie ohne Zögern Hardy überreicht. Ihre Begründung sorgt sofort für Zündstoff: "Das ist ein Faultier, weil du den ganzen Tag nichts machst. Du denkst, du bist Hardy, du bist seit Jahren im Business, du hast eine Fanbase im Rücken und kannst hier einfach den ganzen Tag rumliegen." Danach ist Eva Benetatou (33) an der Reihe, die den Esel auswählt und ihn an Simone Ballack (49) vergibt – sehr zur Freude der Empfängerin, die lachend verkündet, sie habe sich schon immer einen Esel gewünscht.

Als Samira Yavuz (32) an die Reihe kommt, wird aus dem Spaß schnell Ernst. Die Reality-Bekanntheit schnappt sich die Schlange und klebt das Namensschild von Eva darauf. Im Camp erklärt Samira, dass für sie das Jahr 2025 das "beschissenste Jahr" ihres Lebens gewesen sei und sie in dieser Zeit mit einigen "Schlangen" zu tun gehabt habe. "Ich hatte auf jeden Fall mit einigen Schlangen auch zu tun. Auch wenn wir hier gut klarkommen miteinander, das wird immer zwischen uns stehen. Deswegen passt die hier am besten zu dir, Eva, die Schlange", meint sie. Eva lässt sich die Trophäe zwar geben, will das Bild aber nicht auf sich sitzen lassen: "Schlangen sind schlau. Ich nehme es mal so hin! Aber ich bin keine Schlange vom Menschen her. Ich bin auf jeden Fall nicht schlecht, auch nicht link und auch nicht fake."

Bereits vor rund einer Woche hatte der alte Seitensprung-Skandal zwischen Samira, ihrem Ex Serkan Yavuz (32) und Eva im Dschungelcamp für reichlich Zündstoff gesorgt. Die zweifache Mutter suchte gezielt das Gespräch mit Eva, weil sie deren Entschuldigung für zu spät und unehrlich hielt. Samira ging sogar so weit, Eva direkt am Lagerfeuer mit einer Nachricht zu konfrontieren, die sie sich auf ihr Kissen drucken ließ: "Deine Nachricht ist so unfassbar dreist. Schämst du dich nicht? Sag's mir?" Eva gab sich einsichtig, betonte jedoch: "Ich bin nicht die Ehebrecherin. Das war eine Sache zwischen Serkan und dir." Doch auch im Dschungeltelefon ließ die Reality-Bekanntheit nicht locker und glaubte nicht an die Aufrichtigkeit von Evas Worten.

Dschungelcamp-Cast 2026

Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

