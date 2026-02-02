Griff ins Klo: Dschungel-Stars überzeugen in Prüfung nicht

Tag elf im Dschungelcamp und dieses Mal wird es für Hubert Fella (58), Simone Ballack (49), Patrick Romer (30) und Hardy Krüger Jr. (57) so richtig unappetitlich: In Australien landen die vier Kandidaten auf dem wohl ekligsten "stillen Örtchen" der Staffel. Die Prüfung trägt den passenden Namen "Die WEH C-Promis" und spielt sich in engen Toilettenkabinen ab, aus denen es kein Entkommen gibt. Moderator Jan Köppen (42) eröffnet die Herausforderung mit einem Grinsen und erklärt, dass es zwar weiterhin kein Klopapier gibt, dafür aber vier verstopfte Klos. Sonja Zietlow (57) freut sich besonders, Hardy nach längerer Pause wieder in einer Prüfung zu sehen – und macht noch einen Witz über mögliche "Klostrophobie".

Für die Kandidaten bedeutet die Aufgabe puren Stress: Jeder muss in eine Toilettenschüssel voller braunem Schleim und Abfällen hineingreifen, um ein Werkzeug zu ertasten. Mit unterschiedlichen Inbus-Schlüsseln sollen innerhalb von neun Minuten insgesamt neun Sterne von einer Stange geschraubt werden, während Dschungelgetier und schleimige Flüssigkeiten unaufhörlich von oben herabregnen. Simone findet als Erste ihr Werkzeug und legt los, doch Hubert bekommt anfangs gar keine Sterne zugeschoben. Über die Kabinen rufen sich alle zu, wer welches Werkzeug hat, während Riesenkakerlaken, Mehlwürmer und Heuschrecken für Panikschreie sorgen. Patrick brüllt angewidert: "So eine Sauerei! Ich habe die Schüssel gesprengt", worauf Hardy trocken im bayerischen Dialekt kontert: "Was hast'n g'essen, Bub!" Am Ende stehen die vier komplett mit Schlotze, Federn sowie Insekten bedeckt da und haben aber nur drei von neun möglichen Sternen geholt. Sonja fasst das Ergebnis im dschungeltypischen Wortspiel zusammen: "Sie haben verschissen!"

Einen Tag zuvor musste sich Gil Ofarim (43) der Prüfung stellen: Der Sänger tauchte kopfüber in ein riesiges Wasserbecken ab und hielt dort unter den wachsamen Blicken von Schlangen, Waranen und kleinen Krokodilen nach Sternen Ausschau. Zehn Schatztruhen lagen am Boden, die passenden Schlüssel hingen weit oben und mussten unter Zeitdruck abgeschraubt werden. "Ich habe richtig Bock", hatte Gil noch vor Beginn angekündigt – und am Ende mit acht von zehn Sternen eine starke Ausbeute geschafft. Trotz trüber Sicht und tierischer Attacken blieb der Musiker ruhig. Sogar als sich ein Waran auf seinem Kopf platzierte, flüsterte er freundlich: "Tut mir leid, ich bin gleich raus." Nach der Prüfung gestand Gil ehrlich: "Ich hätte mir mehr Sterne gewünscht, habe aber unten nicht mehr so viel gesehen. Ich bin trotzdem so dankbar, dass ich das machen durfte!"

RTL Dschungelprüfung "Die WEH C-Promis" 2026

RTL Simone, Hubert, Hardy und Patrick während der Dschungelprüfung 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

