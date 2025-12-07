Schauspieler Ulrich Tukur: Ehe ist ein lebenslanges Projekt

Ulrich Tukur (68), bekannt aus dem Tatort und zahlreichen Filmrollen, hat sich in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa begeistert zur Ehe geäußert. Er beschreibt den Bund fürs Leben als ein Kunstwerk, das mit Hingabe und Ausdauer vollendet werden kann. Seit Jahrzehnten führt der Schauspieler eine glückliche zweite Ehe mit der Fotografin Katharina John. Gemeinsam leben sie in Süditalien. Für Tukur ist klar: Eine Ehe verlangt Arbeit und die Bereitschaft, schwierige Phasen zu bewältigen.

Nach Ansicht des 68-Jährigen sind Hingabe und Geduld unverzichtbar, um etwas Fundamentales zu erreichen – nicht nur in der Ehe, sondern auch im Leben. "Man sollte sich bedingungslos dem widmen, was man tut, durch Täler der Anstrengung gehen und nicht aufgeben", erklärt er überzeugt. In der heutigen Gesellschaft sieht Tukur allerdings eine gegenteilige Tendenz: "Viele glauben, es gehe alles zack-zack, man müsse sich für nichts anstrengen." Deshalb sei seine Sichtweise für viele eine Provokation, fügt er hinzu. Für ihn ist die Ehe jedoch ein Zeichen, dass Engagement und Durchhaltevermögen wahre Werte schaffen können.

Privat ist Tukur für seine Bodenständigkeit besonders bekannt. Mit seiner Frau Katharina teilt der Schauspieler nicht nur ein gemeinsames Leben, sondern auch eine Leidenschaft für Kunst und Kultur, die sie schon immer verbunden hat. Abseits der Kamera genießt er die Ruhe und Abgeschiedenheit in Süditalien, wo die beiden dem hektischen Alltag entfliehen können. Trotz seiner erfolgreichen Karriere sieht Tukur seine Beziehung zu Katharina als eines der größten Kapitel seines Lebens – ein Kunstwerk und Rückhalt, getragen von Geduld, Humor und einem langen Atem.

Getty Images Ulrich Tukur mit seiner Frau bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2022 im Palais am Funkturm in Berlin

Getty Images Ulrich Tukur, Schauspieler

Felicitas Woll, Tim Bergmann & Ulrich Tukur bei einem Filmdreh in Bad Homburg